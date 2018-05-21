США прекратит операции с долгом и госактивами Венесуэлы

США ввели ограничения на операции с госдолгом Венесуэлы

Кроме того, документ введен запрет использовать в качестве залога любые долговые обязательства Венесуэлы и доли в любых компаниях и организациях, где страна владеет более чем 50% акций.

В Белом доме рассказали, что таким образом Вашингтон ограничивает «возможности режима распродавать государственные активы по копеечным ценам за счет венесуэльского народа». Запрет на приобретение долга включает всю дебиторскую задолженность, связанную с американцами или лицами, находящимися в США, это также включает долг государственной нефтяной компании.

Ранее в понедельник госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерении Вашингтона в скором времени предпринять экономические и дипломатические меры для «восстановления демократии» в Венесуэле. По его словам, прошедшие в стране «мошеннические выборы» подрывают конституционный порядок и «оскорбляют демократические традиции».