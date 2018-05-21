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Индия пострадает от антироссийских санкций США
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Индия пострадает от антироссийских санкций США 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: ТАСС
Антироссийские санкции США мешают укреплению военного партнерства Индии с Россией. Об этом пишет газета The Times of India.
Речь идет об экономических cанкциях США, действующих в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Такие меры были введены Соединенными Штатами в 2017 году в отношении России, Ирана и КНДР.
В материале сообщается, что Индия является крупнейшим военным партнером России. По данным газеты, во время встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди 21 мая возможно обсуждалось влияние антироссийских санкций в оборонной сфере, а также покупка пяти российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" на сумму $4,5 млрд
Возможный ущерб от санкций расценивается как препятствие на пути обеспечения безопасности Индии в регионе, пишет газета. Еще больше осложняет ситуацию то, что Нью-Дели пытается наладить военное партнерство и с Западом, с которым у России отношения заметно испортились. Помимо этого, могут пострадать торговые связи с Афганистаном через порт "Чабахар". Это стратегически важный транспортный коридор для Индии, ведущий в Афганистан в обход Пакистана.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди 21 мая провел переговоры в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным.
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