Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России

Президент Болгарии заявил, что его страна нуждается в прямых поставках российского газа — и для этого нужен отдельный газопровод. Ирония судьбы в том, что именно такой газопровод Россия и хотела строить всего несколько лет назад, однако София предала Москву и под давлением США запретила строительство. При каких условиях Россия простила бы Болгарию и дала разрешение на подобный газопровод?

Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море — ради энергетической безопасности и эффективности не только в отношении Болгарии, но и всего Евросоюза . С таким заявлением президент Болгарии Румен Радев сначала выступил в интервью «Коммерсанту», а потом коснулся этой темы и в разговоре с премьер-министром Дмитрием Медведевым во время визита в Москву. Во вторник болгарский президент встретится с Владимиром Путиным Сочи . Это будет первая двусторонняя встреча двух президентов за десять лет.

«Надеюсь, что наши правительства пересмотрят возможность прямых поставок газа из России через Черное море», — приводит слова болгарского президента ТАСС.

По словам Радева, новый газопровод можно назвать «Болгарским потоком».

Болгарские пожелания выглядят откровенно анекдотично. Несколько лет назад Газпром был готов сделать то, о чем просит сейчас Болгария. Тогда планировалось построить газопровод «Южный поток» мощностью 63 млрд кубов, который как раз должен был выходить на берег Болгарии — и делать тем самым Болгарию крупным европейским газовым хабом. Снабжая при этом, разумеется, газом саму эту страну, причем со скидкой, не говоря уже о 3 млрд долларах ежегодного дохода за транзит газа. Строительство «Южного потока» запустили в 2012 году, и первый газ по нему должен был пойти в конце 2015 года. Однако в 2014 году София под давлением США предала своего российского партнера и запретила строительство трубопровода на своей территории. Рсссии пришлось закрыть проект и переключиться на сотрудничество с Турцией — так возник газопровод «Турецкий поток», строительство которого сейчас активно ведется.

И вот теперь выясняется, что болгарские политики снова хотят сыграть в ту же игру. В какой-то мере у них есть для этого резоны.

После того, как «Турецкий поток» решили строить не в четыре, а в две нитки мощностью не 63, а 31,5 млрд кубов, освободились условные 30 млрд кубометров газа, предназначенных для Европы. Желающих качать эти объемы много. В первую очередь, это, конечно, Украина , мечтающая сохранить хотя бы остатки газового транзита. О «Сербском газопроводе» мечтают сербы (правда, здесь речь о продолжении «Турецкого потока»). И вот теперь Болгария присоединилась к этому списку — она согласна на прокачку хотя бы 15,75 млрд кубометров (это мощность одной нитки). Болгария обосновывает преимущества прокачки газа через ее территорию уже построенной и действующей ГТС, соединяющей страны с другими странами Центральной Европы.

«С экономической точки зрения маршрут по старому «Южному потоку» России выгоден. Маршрут был проработан, понятно, куда и в каких объемах пойдет газ, со всеми странами ранее были заключены межправсоглашения, созданы совместные компании. Труба мощностью в 15,75 млрд кубов идеально легла бы для удовлетворения потребностей Балкан», — говорит Игорь Юшков.

Молдавию, Сербию, Этот маршрут позволяет снабжать напрямую газом Болгарию, а также Румынию Венгрию — и, разумеется, обходить Украину.

Однако сегодня рабочий вариант — это строительство второй нитки «Турецкого потока», заточенной под нужды европейских потребителей (по первой нитке пойдет газ исключительно для самой Турции). В межправсоглашении говорится, что вторая нитка выйдет на берег в европейской части Турции и дальше проследует до границы с Грецией

«Но куда дальше гнать газ — пока неясно. Возможно, из Греции газ пойдет в Италию, а, возможно, в Болгарию. Один из рассматриваемых вариантов — использовать в реверсном режиме Трансбалканский газопровод, по которому сейчас российский газ качается через Болгарию в Турцию, другой — строить новую трубу. Все эти вопросы не решены», — говорит Юшков.

И все же шансы на то, что Россия пойдет на изменение маршрута, крайне малы — хотя бы в силу негативного опыта участия Болгарии в проекте «Южный поток».

«Болгария показала себя несамостоятельной страной. Четыре года назад мы с ними обо всем договорились по проекту «Южного потока», болгары выдали разрешение на строительство. А тут приезжают американские сенаторы, проводят переговоры с болгарами, и они отзывают разрешение и весь проект закрывается», — напоминает Юшков.

Пока кураторы Болгарии не дадут гарантий, что новый проект не будет сорван, Россия вряд ли всерьез будет обсуждать проект «Болгарского потока».

«Естественно, с американцами сейчас разговаривать никто не будет. Но хотя бы гарантии с ЕС, что он не будет мешать этому проекту, требуются», — считает эксперт ФНЭБ.

Почему же София поднимает этот разговор? Потому что пока не построена вторая нитка «Турецкого потока», у Болгарии остается пусть небольшой, но шанс на возрождение усеченного проекта «Южного потока».

«Не зря Газпром строил вторую нитку «Турецкого потока» медленнее, чем первую. И остановил трубу в акватории, хотя мог достроить ее до берега, как и первую нитку», — говорит Игорь Юшков.

Болгарии проект нового газопровода, разумеется, весьма выгоден. Однако Софии надо сильно постараться, чтобы Россия вновь ввязалась в эту историю.

«Болгарам надо политически сыграть в сторону России. Например, если бы они взяли и проголосовали против продления санкций со стороны ЕС, это бы гарантировало бы Болгарии газовую трубу. Но на это они не пойдут. Сама Болгария делать ничего не хочет», — говорит Юшков.

По его мнению, София ждет, пока окончательно решится вопрос по «Северному потоку-2», чтобы заполучить свой газопровод усилиями немцев.