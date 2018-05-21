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Ввоз мяса из Аргентины могут ограничить
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Россельхознадзор может ограничить ввоз мяса из Аргентины из-за антибиотиков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россельхознадзор обеспокоен участившимися случаями выявления антибиотиков в животноводческой продукции из Аргентины, в случае продолжения нарушений допускает введение ограничений на импорт, говорится в сообщении Россельхознадзора.
В ходе генеральной сессии Международного эпизоотического бюро в Париже состоялась встреча замглавы российского ведомства Константина Савенкова с директором департамента по охране здоровья животных Аргентины Рикардо Мареской.
"Встреча проведена по инициативе российской стороны в связи с обеспокоенностью, связанной с резким увеличением количества выявлений антибиотиков (в том числе тетрациклиновой группы) в поступающей из Аргентины животноводческой продукции", — говорится в сообщении Россельхознадзора по итогам встречи.
"Российская сторона отметила, что в случае продолжения обнаружения в аргентинской продукции запрещенных и вредных веществ Россельхознадзор будет вынужден ввести меры ограничительного характера", — добавляет служба.
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