Политолог рассказал о перспективах белорусско‐китайского сотрудничества

270 миллионов долларов инвестируют Китай на белорусский проект «Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла». Белорусский политолог Алексей Дзермант рассказал о перспективах сотрудничества Белоруссии и Китая на базе сельскохозяйственного производства, сообщило ИА НСН

Белорусская сторона в последние годы пытается выйти на китайские рынки со своим продовольствием. И эти суммы, эти контракты — первый сигнал того, что это стало получаться

Алексей Дзермант.

Политолог обратил внимание на будущее увеличение кооперации, связанное с контрактами на мясную продукцию и сухое молоко. Он назвал Китай «очень привлекательным рынком» для Белоруссии.

«Агропромышленный проект китайцев и белорусов — это один из треков их сотрудничества. Второй реальный, который уже работает — это логистический, Белоруссии удалось привлечь внимание Китая в рамках проекта «Один пояс, один путь», это логистический хаб. Есть задел и в промышленной кооперации в рамках китайско-белорусского индустриального парка», — объяснил эксперт.

Дзермант упомянул о другом совместном проекте «Полонез» — ракеты на колесном шасси. Это один из тех вопросов, который постоянно прорабатывает Беларусь с Китаем.