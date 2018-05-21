Политолог: Беларусь убедила Китай в привлекательности сотрудничества

Китай инвестирует в развитие агропромышленного комплекса Белоруссии 1,75 миллиарда юаней (270 миллионов долларов). Как сообщает агентство БЕЛТА, средства будут выделены на инвестиционный проект «Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла», первый этап которого рассчитан до 2032 года.

По мнению белорусского политолога Алексея Дзерманта, такой контракт говорит об успешном развитии белорусско-китайского сотрудничества, к которому стремятся в последние годы в Минске . Он заявил в эфире НСН, что масштаб взаимодействия стран будет увеличиваться, и вскоре Белоруссия может стать центром сельскохозяйственного производства в Восточной Европе.

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«Белорусская сторона в последние годы пытается выйти на китайские рынки со своим продовольствием. И эти суммы, эти контракты — первый сигнал того, что это стало получаться. Во-первых, сейчас пока идёт наращивание поставок мяса и молока на китайский рынок, но Беларусь всегда предлагала Китаю совместно развивать производство на своей территории. Это может быть не только экспорт, но и инвестиции в то, чтобы Беларусь превращалась в такой центр сельскохозяйственного производства в Восточной Европе. Все сигналы, которые мы в последнее время видели — наращивание молочки на фоне конфликтов с Россией, а в Китай пошли контракты и на сухое молоко, и на мясную продукцию, то, что удалось убедить Китай инвестировать на территорию Беларуси, всё это говорит о том, что кооперация будет увеличиваться», — заметил Дзермант.

При этом сотрудничество Белоруссии с Китаем не заканчивается на агропромышленности, отметил политолог.

«Китай — очень привлекательный рынок для Беларуси, и белорусы застолбили там себе несколько ниш, и это будет продолжаться. Агропромышленный проект китайцев и белорусов — это один из треков их сотрудничества. Второй реальный, который уже работает — это логистический, Беларуси удалось привлечь внимание Китая в рамках проекта «Один пояс, один путь», это логистический хаб. Есть задел и в промышленной кооперации в рамках китайско-белорусского индустриального парка. Ещё один момент — это ВПК. У них есть один совместный проект «Полонез» — ракеты на шасси. То есть мы видим, что у Китая здесь несколько интересов, и по разным направлениям взаимодействие движется, где-то более успешно, как, например, в агропромышленном комплексе, где-то менее, но Беларусь постоянно прорабатывает эти вопросы с Китаем», — заключил собеседник НСН.

Добавим, в рамках инвестиционного проекта уже утверждены меры для получения Минском кредитов от Пекина. Кредит будет дан Белагропромбанку, а контролировать выполнение программы будет министерство сельского хозяйства Белоруссии и финансовое ведомство страны.