«Болгарский поток»: почему Москва откажет Софии

Накануне встречи с российскими властями президент Болгарии Румен Радев предложил построить прямой газопровод из России . Эксперты в возможность осуществления «Болгарского потока» не верят. Ранее именно София сорвала строительство «Южного потока», а вот Турция оказалась куда более сговорчивым партнером.

Накануне двухдневного визита в Россию президент Болгарии Румен Радев предложил наладить прямые поставки российского газа через Черное море.

«Болгария заинтересована в том, чтобы стать энергетическим центром в Юго-Восточной Европе, что также означает стать государством, распределяющим природный газ. Что касается поставок газа из России, то я считаю, что Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море. Назовем это «Болгарским потоком», — цитирует его газета «Коммерсант»

Президент подчеркнул, что «такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности» как Болгарии, так и всего Европейского союза . И стремления Болгарии ничем не отличаются от намерений Германии реализовать «Северный поток — 2», считает Радев.

«Болгария твердо намерена укрепить свои позиции регионального газораспределительного центра, и Европейский союз нас в этом поддерживает. По линии Фонда соединения Европы было безвозмездно выделено €920 тыс. на предпроектные изыскания», — рассказал президент Болгарии.

«Самый безопасный, самый надежный и самый дешевый путь — прямой. Особенно когда речь идет о поставках дополнительного количества российского природного газа в Болгарию, Сербию, Венгрию, Австрию и на север Италии», — убеждает он.

При этом он настаивает, что для обеих стран самым логичным выбором для расширения поставок российского газа в Европу является путь через болгарскую территорию.

«В наших общих интересах получить прямой выход российского газа на черноморское побережье Болгарии. Я в этом убежден», — говорит Радев.

В плюс Болгарии он ставит действующую газотранспортную систему: «Газовые перемычки с соседними странами обеспечат доступ и до стран Центральной Европы».

Эксперты в перспективу осуществления «Болгарского потока» не верят.

«Это популизм чистой воды, возвращения к проекту «Южный поток» не будет», — категоричен аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Россия была вынуждена отказаться от проекта «Южный поток» в конце 2014 года из-за противодействия Еврокомиссии и действий Болгарии, которая фактически сорвала работы по проекту (по одной из версий, это было сделано под давлением США ).

Но даже в 2014 году власти Болгарии продолжали говорить и о крайней важности проекта для топливно-энергетического сектора ЕС в целом и страны в частности, и о том, что он является приоритетным.

«Все эти громкие заявления никоим образом не мешали на протяжении более чем трех лет тормозить реализацию проекта по требованию из Брюсселя и Вашингтона. Несмотря на наличие культурных и исторических связей, Болгария — страна-член ЕС и НАТО с достаточно слабой экономикой, зависимой от внешней поддержки. Неудачный опыт реализации совместного проекта «Южный поток» наглядно показал зависимость внутренней политики от указаний извне», — отмечает Антонов.

Президент Владимир Путин охарактеризовал тогда позицию Болгарии по «Южному потоку» как «беззубую», противоречащую интересам страны. «По поводу „Южного потока“. Мы были готовы реализовать, но нам попросту не дали. Не хотят, ну и не надо», — сказал он.

В дальнейшем неоднократно сообщалось о возможности возвращения к идее «Южного потока». Особенно активно эта тема обсуждалась в конце 2015 — начале 2016 года, в период обострения российско-турецких отношений.

Но после того как Анкара принесла извинения за сбитый российский военный самолет, а Москва поддержала Эрдогана при попытке государственного переворота в Турции, отношения между двумя странами вновь наладились. В результате Москва сделала выбор в пользу альтернативного проекта «Турецкий поток».

В 2017 году «Газпром» уже вложил в этот проект 41,92 млрд рублей. В следующем году должна быть готова первая нитка газопровода, а в конце 2019-го — вторая.

«С учетом того, что с 2014 года геополитическая ситуация усугубилась, а США, сняв ограничения на экспорт нефти и газа, сейчас активно борются против реализации российских экспортных трубопроводов, Турция, показывающая при администрации Эрдогана несравнимо больший уровень политической самостоятельности, выглядит куда более выгодным и менее рискованным партнером», — считает Антонов.

Появление в ближайшее время еще одного газопровода, который будет напрямую поставлять газ в Болгарию и через нее в другие страны Европы, выглядит маловероятным, согласен вице-президент Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Богдан Зварич

«Сейчас реализуются сразу несколько проектов, в частности «Северный поток — 2». Его реализации пытаются препятствовать из-за океана. Активизация еще одного проекта может натолкнуться на более существенное сопротивление», — отмечает Зварич.

Так что Болгарии, увы, не стать главным европейским хабом юга Европы. Им уже стала значительно более сговорчивая и независимая Турция.