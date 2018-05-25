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Венесуэла может запросить помощи у КНР и РФ для увеличения добычи нефти
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Венесуэла может запросить помощи у КНР и РФ для увеличения добычи нефти 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Вести Экономика
ТАСС, 24 мая. Венесуэла в случае необходимости может запросить помощи у Китая и России для восстановления своего нефтяного сектора. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA.
"Президент Николас Мадуро поручил министру [нефтяной промышленности] Мануэлю Кеведо продолжить работу по увеличению [добычи нефти] на миллион баррелей [в сутки] и, в случае необходимости, запросить помощи у стратегических союзников, таких как Россия и Китай", — заявили в PDVSA.
Как сообщило агентство Reuters, Мадуро после того, как он в четверг принес присягу перед Конституционной ассамблеей после переизбрания на новый срок, вновь заявил, что ставит целью своей администрации увеличение на миллион баррелей в сутки венесуэльской добычи нефти, которая в последнее время существенно сократилась. Он сообщил, что даст указание Мануэлю Кеведо провести переговоры с КНР, РФ, ОПЕК и арабскими странами, если Боливарианской Республике понадобится помощь.
В январе этого года, по данным ОПЕК, добыча нефти в Венесуэле опустилась до 1,6 млн баррелей в день.
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