Венесуэла может запросить помощи у КНР и РФ для увеличения добычи нефти

ТАСС , 24 мая. Венесуэла в случае необходимости может запросить помощи у Китая России для восстановления своего нефтяного сектора. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. "Президент Николас Мадуро поручил министру [нефтяной промышленности] Мануэлю Кеведо продолжить работу по увеличению [добычи нефти] на миллион баррелей [в сутки] и, в случае необходимости, запросить помощи у стратегических союзников, таких как Россия и Китай", — заявили в PDVSA. Как сообщило агентство Reuters, Мадуро после того, как он в четверг принес присягу перед Конституционной ассамблеей после переизбрания на новый срок, вновь заявил, что ставит целью своей администрации увеличение на миллион баррелей в сутки венесуэльской добычи нефти, которая в последнее время существенно сократилась. Он сообщил, что даст указание Мануэлю Кеведо провести переговоры с КНР, РФ, ОПЕК и арабскими странами, если Боливарианской Республике понадобится помощь. В январе этого года, по данным ОПЕК, добыча нефти в Венесуэле опустилась до 1,6 млн баррелей в день.