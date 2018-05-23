Санкции в отношении Венесуэлы оказывают повышательное давление на цену нефти 

МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Новые санкции США в отношении нефтяной отрасли Венесуэлы, как ожидается, еще больше ограничат венесуэльскую добычу, сокращая общемировое предложение и поддерживая цены. Причем влияние санкций против Венесуэлы на рынок может быть даже более масштабным, чем воздействие шагов администрации США в отношении Ирана, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.
В текущем году цены на нефть в США выросли более чем на 19%, достигнув 72,13 доллара за баррель, что во многом было вызвано с сокращением добычи ОПЕК и перебоями в поставках. Эти факторы наряду с увеличением мирового спроса на нефть содействовали уменьшению избыточного мирового предложения, которое в начале 2016 года привело к падению цен на нефть WTI ниже 30 долларов.
Решение администрации Трампа о выходе из международного соглашения по иранской атомной программе и возобновлении санкций, принятое ранее в мае, спровоцировало беспокойство относительно дальнейшего снижения мировой добычи. Теперь же еще более заметная и непосредственная угроза для мирового предложения, похоже, связана с Венесуэлой.
В понедельник Вашингтон объявил о новых санкциях, назвав нелегитимными проведенные в воскресенье в Венесуэле выборы, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро. По мнению аналитиков, уже давно наметившаяся тенденция снижения нефтедобычи в Венесуэле будет усугубляться.
Влияние венесуэльской ситуации на мировой рынок нефти может оказаться намного более значимым по сравнению с иранскими проблемами, рассуждает Кристиан Малек, нефтяной аналитик JPMorgan.
Санкции могут затруднить добычу и экспорт нефти для Венесуэлы, что повлияет и на НПЗ, побуждая их искать замену тяжелой нефти, производимой в этой латиноамериканской стране.
Эффект от сокращения добычи в Венесуэле усиливается действиями ОПЕК по ограничению предложения. В настоящее время Венесуэла производит примерно на 550 000 баррелей нефти в день меньше, чем предусматривает ее квота, оговоренная картелем.