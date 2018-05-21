Цена прорыва: Россия залезет в долги

Чтобы сократить вдвое бедность, обеспечить 5 миллионов новоселий в год, построить новые школы, больницы и дороги, правительству России нужно найти дополнительно не менее 8 трлн руб. Одним из источников финансирования национальных приоритетов развития станет рост госдолга. Через шесть лет он может вырасти в полтора-два раза, и его совокупный объем превысит 20 трлн рублей. Впрочем, аналитики считают, что власти возьмут деньги и с «олигархов», и с обычных россиян, которым повысят налоги.

Минфин на днях опубликовал поправки в закон о федеральном бюджете. Ведомство ожидает вместо дефицита в 1,3% ВВП профицит в 0,45% или 440,6 млрд руб. Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, которые, согласно бюджетному правилу, идут на покупку валюты, оцениваются в этом году в 2,74 трлн рублей.

С учетом того, что в прошлом году на эти цели было направлено 829 млрд руб., общая сумма накоплений составит 3,6 трлн руб. Большая часть из них будет перечислена в ФНБ (остальные останутся на казначейском счете Минфина).

Таким образом, в Фонде национального благосостояния (ФНБ) к концу года окажется свыше 7 триллионов. По состоянию на 1 мая 2018 года объем ФНБ составил 3,963 трлн руб., что эквивалентно $63,9 млрд, сообщает Минфин.

Тратить эти деньги на текущие расходы правительство не может. А после 7 мая масштабы государственных трат выросли на 8 триллионов рублей. Именно столько, по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, нужно найти кабмину для выполнения указа президента о приоритетах национального развития. Общая сумма расходов на 12 нацпрограмм составит 25 трлн руб. за шесть лет.

«Правительство по поручению президента должно будет представить предложения по источникам финансирования поставленных в указе задач. По предварительным подсчетам, объем средств будет увеличен на треть и составит в ближайшие годы около 25 трлн руб. То есть к запланированным раньше деньгам необходимо будет добавить не менее 8 трлн руб», — сказал Медведев, выступая в Госдуме 8 мая.

Он также провел заседание пока еще старого состава кабинета министров, на котором заявил о том, что, наверное, придется вносить коррективы в бюджетный процесс.

«По поводу ресурсов. Для реализации указа деньги, естественно, должны быть найдены. Мы будем расходовать их на наиболее значимые программы с максимальным результатом. И конечно, Министерство финансов, как и раньше, будет внимательно следить за эффективностью расходов. Определенные коррективы нужно будет внести и в бюджетный процесс, причем в достаточно сжатые сроки», — сказал Медведев.

Бюджетный маневр ранее анонсировал помощник президента Андрей Белоусов , но конкретные параметры его неизвестны.

Одним из источников дополнительных ресурсов для правительства станет госдолг, считают эксперты. По данным Минфина, государственный внутренний долг РФ , выраженный в государственных ценных бумагах, на 1 апреля 2018 года составлял 7,219 трлн руб. (госгарантии равнялись 1,457 трлн руб.). Внешний долг на 1 апреля 2018 года составил $51,393 млрд, в том числе на госгарантии в иностранной валюте пришлось $10,937 млрд

Таким образом, без госгарантий внутренний госдолг составляет примерно 8% ВВП, внешний — около 3%. С госгарантиями — 9,4% и 3,5% ВВП соответственно. То есть на данный момент совокупный госдолг РФ со всеми гарантиями равен примерно 13% ВВП.

Это крайне низкий уровень по мировым меркам. Например, госдолг США превышает 100% ВВП. Траты на обслуживание задолженности в РФ также относительно невелики и составляют примерно 5% от общего объема расходов федерального бюджета.

Объем госдолга правительство может при желании удвоить и даже утроить. Аналитики при этом считают, что темпы увеличения задолженности будут умеренными, но дополнительные 8 триллионов за шесть лет вполне можно занять.

«Я думаю, что безболезненно с точки зрения ценообразования внутренний рынок переживет увеличение не более чем на 30%, т.е. если в квартал размещается ОФЗ порядка 500 млрд руб., то 650-700 млрд уже будут заметны и могут потребовать премии», — считает Иван Манаенко, директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал».

Для внешнего долга, пожалуй, больше возможностей по увеличению объема размещений до $15 млрд в год, хотя есть проблема с санкциями, добавляет он.

«Много или мало 8 трлн.р. за шесть лет, или 1,33 трлн.р. в год? Сейчас совокупный госдолг России, включая и внутренний, и внешний — около 12 трлн.р. (сюда же относятся и долларовые заимствования примерно на 50 млрд долларов). Значит, долг придется увеличивать на 11% в год, а за шесть лет он вырастет на 67%. В принципе, темпы не агрессивные», — считает начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Хохрин.

Россия — это исключение среди первой десятки стран по размерам экономик, у которой совокупный (внешний и внутренний) госдолг почти равен совокупному корпоративному (в долларовом эквиваленте госдолг — около $210 млрд, а корпоративный — около $180 млрд), отмечает он.

«Европа и США о таком соотношении не мечтают. Кроме того, если сложить все долги России, и государственные, и корпоративные, то они лишь незначительно превысят размер накопленных международных резервов», — добавляет эксперт.

Пока правительство занимается разумным планированием кредитной нагрузки. «Мы хотим развивать застоявшуюся экономику, для этого нужны инвестиции, для инвестиций нужны заимствования. Процесс набора долгов в этом смысле — естественный», — полагает Хохрин.

По его словам, спрос на новые долговые бумаги будет. В России только депозитная база физлиц — более 25 трлн руб., и это хорошее подспорье для заимствований. Плюс иностранный инвестиционный капитал, который ушел от нас в 2014 году и сейчас постепенно возвращается, «не говоря уже о завуалированных под иностранными SPV деньгами наших состоятельных сограждан».

«Так что спрос будет. Россия на ближайшие годы — предельно качественный заемщик. Невзирая ни на какие кредитные рейтинги», — резюмирует аналитик.

В то же время аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов полагает, что одним набором долгов правительство не ограничится.

«Я полагаю, что ключевым источником финансирования новых «нацпроектов» в объеме 8 трлн будет не госдолг, а будут, во-первых, инвестиции со стороны олигархов, у которых западные страны вовсю интересуются происхождением их капиталов, замораживают счета и которые будут вынуждены хотя бы часть денег вернуть в Россию и во что-то их тут вложить. Государство предложит им, во что, и предложит пути легализации этих средств на взаимовыгодных условиях», — говорит он.

Второй источник финансирования — это граждане, а вернее, их налоги, которые будут поднимать. Будет отменена плоская шкала НДФЛ, будет, совершенно точно, повышен пенсионный возраст, уверен аналитик.

Для этого сейчас очень благоприятные политические условия, считает Антонов: президент только-только вступил в свою должность на новый срок, правительство тоже будет новое, и у него есть некий запас прочности на принятие непопулярных мер.