К чему приведет Тольяттиазот смена правительства

Главное преимущество либеральной властной группировки, которое она имела на протяжение последних 25 лет, был контроль над процессом перераспределения собственности в России . Как пишет Khazin.ru , последние годы она была вынуждена этим своим правом частично поделиться, но тем не менее написание «правил игры» контролировала довольно жестко. И вот, впервые за 26 лет, политические лидеры этой группировки не прошли в руководящие органы.

Ну, точнее, Приходько все-таки остался, но существенно потерял в должности и, скорее всего, ничего, кроме осуществления каких-то конкретных поручений Медведева, осуществить не сможет. И это означает, что вся система перераспределения собственности, которую создавала либеральная властная группировка, что называется «повисла в воздухе». Да, разумеется, для ее осуществления нужны и связи в силовых структурах, и судах, и опытные адвокаты, но все это в нашей стране сегодня (и это тоже результат работы либеральной группировки) можно купить за деньги. Но все, даже самые продажные исполнители, никогда не начнут своей работы, если не будут уверенны в том, что кто-то прикрывает операцию «сверху». А этим всегда занимаются представители властных группировок, находящиеся на вершине властной пирамиды.

Не будем утверждать, что перераспределением собственности занимаются исключительно «либералы». Собственно, все властные элиты, во всех странах и во все времена этим занимаются (достаточно посмотреть фильм «Красотка»), просто инструменты используются разные. Но в нашей стране сегодня происходит крайне интересное событие, которое встречается не часто: очень влиятельная и очень крупная властная группировка за довольно короткий срок лишается своего влияния и свих возможностей.

Можно спорить с этим утверждением (сторонники этой группы, особенно те, кто заинтересован в либеральной идеологии, которую эта группа поддерживает), но я уже довольно много текстов написал на эту тему, в которой описывал весь процесс начиная от прихода к власти Трампа до последней смены руководства правительства. Поэтому повторять я уже буду, отмечу только, что процесс еще будет продолжаться. Интересно другое: а какие будут последствия для тех, кто формально в либеральную властную группу не входил, или же входил, но на не самых высоких позициях.

Альтернативные группировки, как и те, кто был серьезно обижен либералами, неминуемо начнут пробовать «на прочность» те активы, которые были захвачены под контролем либералов или же защищались представителями этой группировки. Те, кто утратил свои активы недавно или же еще находятся под рейтарскими захватами могут обратиться к представителям альтернативных группировок и предложить им сделку — отдать часть активов за их возврат и/или прекращение атаки. И значительное количество таких предложений будет воспринято достаточно позитивно.

Собственно, тут можно сформулировать некоторое предположение, аналогичное тому, которое было сформулировано сразу после победы Трампа. Тогда было озвучено, что в самом ближайшем будущем будет нанесен удар по одному из статусных либералов, просто потому, что необходимо было проверить, насколько ослабли их позиции на мировом уровне. Результат был получен через две недели: арест и последующее осуждение Улюкаева не вызвало в мире никакой реакции.

Есть подозрение, что что-то аналогичное может произойти в ближайшее время: какое-то известное и, в общем, достаточно грязное дело, в стиле либеральной команды, должно быть тщательно расследовано и продемонстрировано широкой общественности. Например, таковым может быть дело по попыткам рейдерского захвата компании «Тольяттиазот» , которое пытается осуществить видный представитель либеральной команды Дмитрий Мазепин (сайт Khazin.ru уже писал как-то об этом деле). Главный владелец компании при этом находится за пределами страны, поскольку против него возбуждены уголовные дела.

Если это (или какое-то подобное) дело будет достаточно публично расследовано и будет доказано, что в данном случае имеется явное злоупотребление законом со стороны либеральной команды, это может вызвать вал аналогичных дел. После чего роль либеральной команды в России упадет еще сильнее. Собственно, я бы сказал, что кто-то должен проявить инициативу и стать первым в череде этих «антилиберальных» исков — но кто это будет, пока вопрос.

В общем, я бы с интересом понаблюдал за такими делами, как дело «Тольяттиазота», поскольку может оказаться, что оно очень актуализируются в ближайшее время. Ну и для общественных организаций такие дела могут быть хорошим подспорьем для раскрутки. Это раньше либералы были недоступны для серьезной критики, а сегодня ситуация серьезно изменилась.