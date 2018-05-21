Великобритания заявила об угрозе «грязных денег» из России

Великобритания увидела угрозу в «грязных деньгах» из России

В докладе комитета говорится, что Лондон должен найти способ затруднить России выпускать облигации через банки, которые попали под действие санкций.

Великобритания также заявила, что Россия использует Лондон, чтобы узаконить доходы от коррупции. Комитет предложил ужесточить санкции в отношении отдельных лиц, чтобы «устранить лазейки».

В начале марта власти Великобритании заявили о намерении ввести санкции в отношении российских чиновников, замешанных в коррупции и нарушении прав человека.