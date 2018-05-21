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Великобритания заявила об угрозе «грязных денег» из России
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Великобритания увидела угрозу в «грязных деньгах» из России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Деньги россиян, спрятанные в британских активах и отмытые через финансовые институты Лондона, являются угрозой безопасности Великобритании. Такое заявление сделал Комитет по международным делам парламента страны, передает Reuters.
В докладе комитета говорится, что Лондон должен найти способ затруднить России выпускать облигации через банки, которые попали под действие санкций.
Великобритания также заявила, что Россия использует Лондон, чтобы узаконить доходы от коррупции. Комитет предложил ужесточить санкции в отношении отдельных лиц, чтобы «устранить лазейки».
В начале марта власти Великобритании заявили о намерении ввести санкции в отношении российских чиновников, замешанных в коррупции и нарушении прав человека.
Отношения Москвы и Лондона ухудшились после того, как Великобритания обвинила Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Москва отвергла все обвинения и приняла зеркальные меры.
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