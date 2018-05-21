США лишили Россию важнейшего источника доходов

То, что последний источник поступления валюты в закрома российского Минфина (иностранные инвестиции в его долговые обязательства (ОФЗ)) может пересохнуть, уже давно наводит ужас на чиновников ведомства и экспертов. До последнего времени, главные опасения были связаны с тем, что российский госдолг станет предметом очередных западных санкций. Однако, как показала практика, введения санкций в отношении госдолга РФ может вообще оказаться излишним — рынок ОФЗ и без них стремительно падал на протяжении минувшей недели.

По естественным причинам

От российских ОФЗ активно избавлялись иностранные инвесторы-спекулянты, давно поднаторевшие в проведении операций керри-трейд с российскими бумагами.

Как сообщает EPFR Global, За неделю с 10 по 16 мая иностранные фонды вывели из российских активов еще 150 млн долларов. Суммарно за две недели отток средств составил 480 млн Лидерами распродажи стали «специализированные» фонды «заточенные» преимущественно на проведение операций с российскими активами. Потеряли иностранцы и любой интерес к первичному размещению российских ОФЗ. Так, в минувшую среду спрос на аукционе ОФЗ, проводимом Минфином провел после 3-недельной паузы, рухнул втрое.

Причины обвала просты и вполне ожидаемы: доходность 10-летних гособлигаций США впервые за 7 лет превысила 3%. Это заставило инвесторов «переобуться на ходу» и спешным порядком перекинуть средства из России и с других развивающихся рынков на США.

Турции, Аргентины, Индонезии, Как ни странно, за этими движениями не стоит ни какой политики, просто после выравнивания ставок, капитал поспешил из менее предсказуемых России, Бразилии Филиппин в более понятные США.

Последствия

Для России, как собственно и для большинства других развивающихся стран, последствия этого бегства иностранного капитала будут иметь весьма ощутимый характер. По данным ЦБ РФ, объем рынка облигаций федерального займа на апрель 2018 года составил 6,813 трлн рублей. При этом доля участия в нем нерезидентов достигла 34,5%.

По мнению ряда экспертов, критической является цифра в 30%.

Как и в других странах, отток иностранных денег с рынка ОФЗ сопровождается ударом по национальной валюте. Рубль в этой ситуации вряд ли будет исключением. По мнению ряда экспертов, в этом сезоне стоимость пары рубль/доллар может подскочить до 65 руб. за доллар.

Выводы

Самым печальным выводом из всего сказанного выше служит то, что наметившиеся на долговом рынке изменения, носят не разовый, а продолжительный характер.

Наигравшись с низкими процентными ставками, ФРС США выводит свою страну из посткризисного режима. Новая стратегия США, обусловлена во многом приходом к власти Дональда Трампа , не предполагает дешевого и слабого доллара. Это значит, образовавшийся на рынке гособлигаций «раек», закончит свое существование и возможно, что навсегда.

Все это будет означать уже скоро Минфин России лишится притока валюты из-за рубежа, а про керри-трейд все вообще скоро забудут.