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Вице-председатель КНР посетит ПМЭФ
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Вице-председатель КНР посетит ПМЭФ 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: Reuters
Вице-председатель КНР Ван Цишань примет участие в Петербургском международном экономическом форме. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МИД КНР Лу Кана.
"По приглашению правительства России и правительства Белоруссии вице-председатель КНР Ван Цишань примет участие в 22-м Петербургском экономическом форуме, а также совершит визит в Белоруссию", — сказал Лу Кан.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо приедет на Петербургский международный экономический форум.
Как стало известно, президент России Владимир Путин проведет встречу с иностранными инвесторами на Петербургском международном экономическом форуме.
ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая.
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