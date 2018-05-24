ПМЭФ-2018: тренд на доверие в мировой политике и экономике 

Россия вновь на несколько дней привлечет внимание бизнес-общественности мира — в Санкт-Петербурге начинает свою работу XXII Петербургский международный экономический форум.
На фоне в очередной раз обострившейся мировой политической обстановки и последовавших взаимных претензий стран, название форума "Создавая экономику доверия" как бы предлагает попробовать пересмотреть ситуацию.
Возможность сделать это лично в этом году будет у приглашенных на форум президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, которые примут участие в пленарном заседании ПМЭФ и на котором выступит президент России Владимир Путин.
В этом году форум пройдет с 24 по 26 мая, что почти на 10 дней раньше, чем это было в прошлом году, когда в первый день лета в Санкт-Петербурге было плюс 2 градуса и местами шел снег. На этот раз прогноз погоды намного более милостив к участникам и гостям форума — все три дня будет светить солнце, а температура воздуха составит от 19 до 25 градусов.
ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. ПМЭФ стал ведущей международной площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
Как это будет
Центральное событие форума — пленарное заседание — состоится 25 мая, а его модератором выступит главный редактор международного информационного холдинга Bloomberg Джон Миклетвейт.
Согласно программе форума, на дискуссионных площадках ПМЭФ будут обсуждаться темы, заявленные в майском указе президента России.
В частности, речь пойдет о развитии человеческого капитала и увеличении продолжительности жизни, о разработке прорывных технологий в медицине, о поддержке экспорта и инноваций, об улучшении городской среды, о пространственном развитии регионов и так далее. Ряд дискуссионных площадок будут посвящены цифровизации, новым технологиям и технологическому прорыву.
"На фоне непростой обстановки в мире доверие между странами, между бизнес-партнерами, доверие людей к государству, к новым технологиям и друг к другу — это то, что позволит преодолеть искусственно выстраиваемые ограничения в мировой экономике и политике и стать мощным стимулом для глобального экономического роста", — объяснили в Росконгрессе тему форума.
Путин, Путин, Путин
У президента России Владимира Путина на форуме будет очень насыщенная программа. Помимо участия в пленарном заседании, у него пройдет ряд встреч.
По итогам переговоров Путина и президента Франции Эммануэля Макрона 24 мая запланировано подписание ряда межведомственных и коммерческих документов, их список прорабатывается, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы исходим из того, что будет также и встреча тет-а-тет, затем переговоры в формате рабочего обеда, затем подписание ряда межведомственных и коммерческих документов, список еще прорабатывается. Вообще, к Питеру подготовлено где-то 20 различных соглашений, контрактов, меморандумов, часть из них будет подписана в присутствии президентов, а другая часть — в ходе непосредственной работы Петербургского форума. Это первый день", — сказал журналистам Ушаков.
Кроме того, Путин встретится с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард. Они обменяются мнениями в сфере мировой экономики, российский лидер может затронуть тему реформирования МВФ и тему санкций.
"Мы ожидаем, что президент затронет тему реформирования Международного валютного фонда. На наш взгляд, действующее распределение квот в капитале фонда в пользу западных стран не вполне справедливо и не отражает, в частности, удельный вес быстроразвивающихся стран", — сказал Ушаков.
По его словам, "санкционная тематика также в числе тем, которые могут быть обсуждены".
Также президент России в пятницу, 25 мая, побеседует с руководителями таких российских и иностранных информационных агентств, как Блумберг, Ассошиэйтед Пресс, Синьхуа, ТАСС, Киодо Ньюс, ДПА, ЭФЭ.
"Это будет дискуссия за круглым столом, она в основном будет не в форме выступлений, а в форме вопросов и ответов", — сказал Ушаков.
Президента будут спрашивать как по внутренней политике, в том числе экономической, так и по международным делам.
Рост, фокус, внимание
Тема экономического роста РФ также будет в фокусе внимания ПМЭФ-2018. Так, с участием председателя совета Центра стратегических разработок, назначенного новым главой Счетной палаты РФ Алексея Кудрина и главы Банка России Эльвиры Набиуллиной пройдет дискуссия на тему "Российская экономика на траектории роста: вызовы и решения", модератором еще одной сессии "Станут ли бюджетная и налоговая политика факторами экономического роста?" выступит глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
В очередной раз в рамках форума пройдет презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Традиционно на полях форума пройдут бизнес-диалоги — Россия-Финляндия, Россия-Индия, Россия-Мексика, Россия-Италия, Россия-Швеция, Россия-США, Россия-Франция, Россия-Япония, Россия-Африка и другие.
Среди российских бизнесменов участниками дискуссий и обсуждений заявлены глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин, председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, глава Сбербанка Герман Греф, гендиректор РЖД Олег Белозеров.
Ответ развивающихся рынков на усиление ограничительных и протекционистских мер, роль таких рынков как источника глобальных инвестиций, будущее новых институтов развития и суверенных фондов — в числе вопросов, которые будут обсуждены 25 мая на панельной сессии ВТБ "Финансово-банковская система стран с развивающимися рынками: версия 2.0".
Культура, искусство
Участников и гостей форума как всегда ждет не только насыщенная деловая программа, но огромное количество культурных мероприятий — от посещения знаменитых музеев-заповедников Петергофа и Павловска, до многочисленных выставок, концертов и спектаклей в самом Санкт-Петербурге.
Мариинский театр представит балетный многоактный спектакль "Раймонда", БДТ имени Товстоногова — спектакль "Губернатор", в Цирке на Фонтанке пройдет Первый Международный фестиваль циркового искусства. На пляже Петропавловской крепости откроется фестиваль песчаных скульптур.
Тем, кто захочет размять мозги, предлагается сыграть в знаменитую игру "Что? Где? Когда?", вести которую будет один из самых известных ее участников, магистр игры Александр Друзь.
Кроме того, во второй день форума в Мариинском театре впервые выступит один из ведущих симфонических коллективов Германии — оркестр Дрезденской государственной капеллы, а вместе с оркестром можно будет послушать пианиста Дениса Мацуева.