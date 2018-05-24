ПМЭФ-2018: тренд на доверие в мировой политике и экономике

Россия вновь на несколько дней привлечет внимание бизнес-общественности мира — в Санкт-Петербурге начинает свою работу XXII Петербургский международный экономический форум.

На фоне в очередной раз обострившейся мировой политической обстановки и последовавших взаимных претензий стран, название форума "Создавая экономику доверия" как бы предлагает попробовать пересмотреть ситуацию.

В этом году форум пройдет с 24 по 26 мая, что почти на 10 дней раньше, чем это было в прошлом году, когда в первый день лета в Санкт-Петербурге было плюс 2 градуса и местами шел снег. На этот раз прогноз погоды намного более милостив к участникам и гостям форума — все три дня будет светить солнце, а температура воздуха составит от 19 до 25 градусов.

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. ПМЭФ стал ведущей международной площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Как это будет

Центральное событие форума — пленарное заседание — состоится 25 мая, а его модератором выступит главный редактор международного информационного холдинга Bloomberg Джон Миклетвейт.

Согласно программе форума, на дискуссионных площадках ПМЭФ будут обсуждаться темы, заявленные в майском указе президента России.

В частности, речь пойдет о развитии человеческого капитала и увеличении продолжительности жизни, о разработке прорывных технологий в медицине, о поддержке экспорта и инноваций, об улучшении городской среды, о пространственном развитии регионов и так далее. Ряд дискуссионных площадок будут посвящены цифровизации, новым технологиям и технологическому прорыву.

"На фоне непростой обстановки в мире доверие между странами, между бизнес-партнерами, доверие людей к государству, к новым технологиям и друг к другу — это то, что позволит преодолеть искусственно выстраиваемые ограничения в мировой экономике и политике и стать мощным стимулом для глобального экономического роста", — объяснили в Росконгрессе тему форума.

Путин, Путин, Путин

У президента России Владимира Путина на форуме будет очень насыщенная программа. Помимо участия в пленарном заседании, у него пройдет ряд встреч.

По итогам переговоров Путина и президента Франции Эммануэля Макрона 24 мая запланировано подписание ряда межведомственных и коммерческих документов, их список прорабатывается, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков

"Мы исходим из того, что будет также и встреча тет-а-тет, затем переговоры в формате рабочего обеда, затем подписание ряда межведомственных и коммерческих документов, список еще прорабатывается. Вообще, к Питеру подготовлено где-то 20 различных соглашений, контрактов, меморандумов, часть из них будет подписана в присутствии президентов, а другая часть — в ходе непосредственной работы Петербургского форума. Это первый день", — сказал журналистам Ушаков.

Кроме того, Путин встретится с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард. Они обменяются мнениями в сфере мировой экономики, российский лидер может затронуть тему реформирования МВФ и тему санкций.

"Мы ожидаем, что президент затронет тему реформирования Международного валютного фонда. На наш взгляд, действующее распределение квот в капитале фонда в пользу западных стран не вполне справедливо и не отражает, в частности, удельный вес быстроразвивающихся стран", — сказал Ушаков.

По его словам, "санкционная тематика также в числе тем, которые могут быть обсуждены".

Синьхуа, Также президент России в пятницу, 25 мая, побеседует с руководителями таких российских и иностранных информационных агентств, как Блумберг, Ассошиэйтед Пресс ТАСС , Киодо Ньюс, ДПА, ЭФЭ.

"Это будет дискуссия за круглым столом, она в основном будет не в форме выступлений, а в форме вопросов и ответов", — сказал Ушаков.

Президента будут спрашивать как по внутренней политике, в том числе экономической, так и по международным делам.

Рост, фокус, внимание

В очередной раз в рамках форума пройдет презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Традиционно на полях форума пройдут бизнес-диалоги — Россия-Финляндия, Россия-Индия, Россия-Мексика, Россия-Италия, Россия-Швеция, Россия-США, Россия-Франция, Россия-Япония, Россия-Африка и другие.

Ответ развивающихся рынков на усиление ограничительных и протекционистских мер, роль таких рынков как источника глобальных инвестиций, будущее новых институтов развития и суверенных фондов — в числе вопросов, которые будут обсуждены 25 мая на панельной сессии ВТБ "Финансово-банковская система стран с развивающимися рынками: версия 2.0".

Культура, искусство

Участников и гостей форума как всегда ждет не только насыщенная деловая программа, но огромное количество культурных мероприятий — от посещения знаменитых музеев-заповедников Петергофа и Павловска, до многочисленных выставок, концертов и спектаклей в самом Санкт-Петербурге.

Мариинский театр представит балетный многоактный спектакль "Раймонда", БДТ имени Товстоногова — спектакль "Губернатор", в Цирке на Фонтанке пройдет Первый Международный фестиваль циркового искусства. На пляже Петропавловской крепости откроется фестиваль песчаных скульптур.

Тем, кто захочет размять мозги, предлагается сыграть в знаменитую игру "Что? Где? Когда?", вести которую будет один из самых известных ее участников, магистр игры Александр Друзь