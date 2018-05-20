Россия нашла новый козырь в войне санкций

Национальный плодоовощной союз предложил Минсельхозу запретить ввоз замороженной картошки фри из США и стран, которые поддерживают антироссийские санкции. По мнению авторов инициативы, отечественным производителям такая мера пойдет только на пользу, сообщает НСН

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Лисовского, Россия выращивает достаточно картофеля, а в условиях, когда отечественному картофелю на рынки других стран ход закрыт, тем более разумно ограничить ее ввоз.

«Вопрос в качестве картофеля для того, чтобы его использовать для производства картошки фри. Но тут все зависит от заказа. Если будет спрос, производители доинвестируют в свое производство и смогут производить такой картофель, который необходим», — заявил он, пояснив, что после вступления в ВТО Россию «не пускают ни на один из нормальных рынков».

По официальным данным, в 2017 году доля импорта замороженного картофеля фри в России составила 94%. В основном его завозили из Нидерландов и Польши. В конце апреля в Липецке появился первый завод по производству картофеля фри.