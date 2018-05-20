Порошенко объяснил, почему «Северный поток — 2» опасен для Европы

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что строительство нового экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море «Северный поток — 2» является «геополитическим проектом Кремля», передает ФАН.

По мнению украинского лидера, целью строительства газопровода является подрыв единства Европы. Также Порошенко указал, что Москва может начать наступление на европейские ценности, как только газопровод заполнится российским газом, идущим в обход Восточной Европы и Украины.

«Многие в Европе видят в этом попытку «накормить монстра». Инвестиции в Nord Stream 2 является инвестицией в разложение Европы. Европа должна или поддержать строительство ненужного ей газопровода, или объединиться с теми, кто хочет стать ее частью», — добавил президент Украины.

Источники издания заявили, что хозяин Белого дома месяцем ранее пообещал Меркель новые переговоры по торговому соглашению между США и ЕС , если Германия откажется от поддержки балтийского трубопровода.

Заместитель главы энергодепартамента Госдепа США Сандра Оудкирк и вовсе заявила, что Штаты «не допустят строительства СП—2. Чтобы добиться этого, американцы могут ввести санкции „против всех сторон проекта“, отметила Оудкирк. Она выразила надежду при этом, что „до антиевропейских санкций дело не дойдет“.

В пятницу 18 мая президент России Владимир Путин в Сочи провел переговоры с Ангелой Меркель . Стороны признали стратегическую важность строительства газопровода. При этом канцлер Германии особо подчеркнула, что для реализации проекта необходимо продумать гарантии для Украины.

В ответ Путин заверил, что после запуска „Северного потока — 2“ транзит газа через Украину прекращен не будет — если в этом будет смысл.

»Поставки будут продолжены, если они будут экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности», — уточнил российский лидер, подчеркнув, что Россия всегда относилась к этому проекту как к экономическому, а не политическому.

После встречи Путин заявил, что СП—2 открыт для участия других стран.

«Проект открыт, открытый для участия в нем других партнеров, не только тех, которые сегодня там участвуют. Мы считаем его выгодным для нас, мы будем за него бороться», — сказал президент России.

Он также сообщил, что позиция США по проекту СП—2 преследует цели продвижения американского СПГ на европейский рынок. Путин добавил, что считает такой бизнес возможным, однако, в таком случае, американский газ будет дороже на 25-30%, чем российский трубный.

В первых числах мая бывший при Викторе Януковиче министром энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил в эфире украинского телевидения, что Киев теряет свои шансы в борьбе с проектом по возведению трансбалтийского газопровода «Северный поток — 2», передает НСН.

Эмигрировавший в 2014 году в Израиль экс-министр энергетики Ставицкий заявил, что Украина «теряет шанс остаться крупным транзитером газа», потому что российские газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» снизят доходы от системы трубопроводов через украинскую территорию «минимум в два раза».

Экс-чиновник заявил, что Европа нуждается в энергетическом балансе — Великобритания ранее сократила добычу природного газа в Северном море, а Германия и Бельгия решили отказаться от энергии атомных электростанций.

Эдуард Ставицкий также подчеркнул, что Российская Федерация занимает практически одну треть от газового рынка Евросоюза. При потреблении Европой газа в объеме примерно 425 млрд кубометров ежегодно, заявил экс-министр, Россия установила рекорд, поставив почти 150 млрд кубометров.