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Меркель не смогла защитить Германию от США
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Меркель оказалась не в силах защитить Германию от США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В комитете по иностранным делам Бундестага раскритиковали канцлера Германии Ангелу Меркель за неспособность защитить немецкие компании от самоуправства США и отсутствие стратегического видения отношений с Россией.
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Член комитета по иностранным делам Бундестага Юрген Триттин подчеркнул, что последние антироссийские санкции, введенные Соединенными Штатами, «не имеют ничего общего с вмешательством России в дела Украины», они ударили по немецким предприятиям, «это элемент торговой войны», передает ИноТВ.
«Это просто немыслимо, что из-за самоуправных решений [США] наказывают предприятия, которые работают в соответствии с законодательством ЕС, и перекрывают им сырьевое снабжение», — заявил политик в интервью Lübecker Nachrichten.
Кроме того, парламентарий констатировал, что правительство Ангелы Меркель, несмотря на некоторое «смещение» в сторону Москвы, не обладает «стратегией» в отношении России.
Так, Триттин обратил внимание на то, что Берлин «ценой раскола в ЕС» поддержал Британию в бездоказательных обвинениях в адрес России по «делу Скрипаля». После ракетного удара по Сирии, продолжил немецкий политик, правительство Германии «и вовсе встало на сторону США».
Ранее Der Spiegel сообщал, что цены на алюминий резко выросли после того, американские санкции коснулись российского концерна «Русал», промышленным организациям Германии грозит опасная нехватка этого сырья.
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