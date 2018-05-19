США и Китай пришли к договоренности

США и Китай договорились предпринять меры по выравниванию торгового баланса

Вашингтон и Пекин в ходе консультаций договорились предпринять эффективные меры по выравниванию торгового баланса, заявили в Белом доме по итогам переговоров.

Китая. В Вашингтоне 17 и 18 мая прошли консультации между торговыми делегациями США

"Был достигнут консенсус в отношении принятия эффективных мер по существенному сокращению дефицита торгового баланса Соединенных Штатов в отношении торговли с Китаем. Для удовлетворения растущих потребностей китайского населения в потреблении и учитывая необходимость качественного экономического развития Китай значительно увеличит закупки товаров и услуг из США", — говорится в распространённом заявлении.

Отмечается, что стороны договорились "значительно увеличить экспорт сельскохозяйственных товаров и энергетики". США также отправят свою делегацию в Китай для проработки деталей.