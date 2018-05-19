Ещё
США и Китай пришли к договоренности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США и Китай договорились предпринять меры по выравниванию торгового баланса 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo
Вашингтон и Пекин в ходе консультаций договорились предпринять эффективные меры по выравниванию торгового баланса, заявили в Белом доме по итогам переговоров.
В Вашингтоне 17 и 18 мая прошли консультации между торговыми делегациями США и Китая.
"Был достигнут консенсус в отношении принятия эффективных мер по существенному сокращению дефицита торгового баланса Соединенных Штатов в отношении торговли с Китаем. Для удовлетворения растущих потребностей китайского населения в потреблении и учитывая необходимость качественного экономического развития Китай значительно увеличит закупки товаров и услуг из США", — говорится в распространённом заявлении.
Отмечается, что стороны договорились "значительно увеличить экспорт сельскохозяйственных товаров и энергетики". США также отправят свою делегацию в Китай для проработки деталей.
РИА Новости: последние новости
Российские банки задумались о снижении ставок по потребительским кредитам Политолог о "Северном потоке-2": РФ выступает как драйвер сотрудничества Россия впервые выиграла спор с Украиной в ВТО, пишут СМИ
Комментарии80
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для Запада прозвучал тревожный звонок178
Алла Пугачева: «Все, хватит, надоело!»58
Свадьба принца Гарри не обошлась без конфуза304
В тайне смерти Гитлера поставлена точка77
Выяснилось, к чему приведет выход Украины из СНГ569
Видео
03:08
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»
Общество
03:04
«В вопросе принадлежности Крыма поставлена точка»
Политика
00:18
Штаб Навального учредил партию без него
Политика
00:15
Появилось видео с места атаки боевиков на церковь
Происшествия
01:36
Украина завершила испытания ракетного комплекса «Скиф»
Армия В мире
00:50
Выяснилось, к чему приведет выход Украины из СНГ
Украина Статьи
00:15
Бородина исчезла после трагедии
Шоу-бизнес
04:19
Ярош сдал убийц комбата Мамая
Украина Статьи
01:24
В Москве задует и загромыхает
Общество Новости Москвы
00:26
Траур на Кубе: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение