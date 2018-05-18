Цифровая экономика станет одним из приоритетов у властей

Эксперты назвали цифровую экономику одним из приоритетов работы правительства

Министру цифровой экономики, связи и массовых коммуникаций РФ Константину Носкову на новом посту предстоит масштабная работа. На повестке дня: собственно программа развития цифровой экономики, акционирование "Почты России" , отмена роуминга в России, вступление в силу "пакета Яровой" и еще большое количество важных задач. При этом не все вопросы на 100% зависят от министерства.

Новый министр считает, что прежде всего ему нужно разобраться с ситуацией в ведомстве, о чем он заявил в разговоре с ТАСС . Носков уже встретился с коллективом своего министерства.

Эксперты единогласно называют цифровую экономику одним из приоритетов работы правительства. Это нашло отражение и в обновленной структуре кабмина — у цифровой экономики появился собственный вице-премьер, им стал первый заместителя аппарата правительства РФ Максим Акимов . Помимо цифровой экономики он также отвечает за связь и транспорт. Прежде у направления цифровой экономики не было ответственного вице-премьера, а темы связи и коммуникаций в качестве зампредседателя правительства курировал Аркадий Дворкович (ныне — сопредседатель фонда "Сколково" ).

Новые лица цифровой экономики

Носков и Акимов уже имеют опыт работы в данной сфере. Аналитический центр при правительстве РФ, который возглавлял Носков, выполняет функции проектного офиса по реализации госпрограммы "Цифровая экономика РФ". Акимов в свою очередь летом 2017 года возглавил правительственную подкомиссию по реализации этой программы. В целом, он уже выступал одним из основных координаторов межведомственной работы по цифровой экономике.

Глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух сказал, что приход Носкова придаст работе министерства "новый импульс". Кроме того, исполнительный вице-президент по взаимодействию с органами госвласти "Вымпелкома" Михаил Якушев , говоря об Акимове, отмечает работоспособность и отличные менеджерские качества.

Акционирование "Почты России"

Еще одной задачей, стоящей перед новыми "цифровыми" представителями кабмина, является преобразование "Почты России" из ФГУП в акционерное общество. Возглавляя Минкомсвязь , Никифоров работал над принятием закона об акционировании "Почты России", однако довести дело до конца ему не удалось. Проект закона о реорганизации ФГУП "Почта России" в АО был внесен правительством в Госдуму еще летом 2014 года, но в буквальном смысле застрял по ряду причин.

В середине февраля этого года Никифоров признал отсутствие решения по акционированию "Почты России" своей главной неудачей на посту министра. Новый доработанный вариант законопроекта не так давно был внесен в Госдуму и был принят в первом чтении 10 мая. Основа для принятия этого закона уже подготовлена, эту работу предстоит продолжить новому министру.

Деньги для "айтишников"

Никифоров также называл своей недоработкой на посту министра отсутствие поддержки IT-отрасли из федерального бюджета. За последние шесть лет он не раз указывал на необходимость бюджетной поддержки "айтишников", а также пытался продвинуть идею создания обособленного фонда по типу дорожного. О необходимости такого фонда он говорил сначала в рамка реализации программы по устранению цифрового неравенства, предлагая обособить "Фонд универсальной услуги", в который операторы отчисляют 1,2% своей выручки. Эти деньги попадали в "бюджетный котел", и "Ростелекому" приходилось какое-то время самостоятельно финансировать выполнение программы.

Затем идею обособленного фонда Никифоров лоббировал при подготовке программы "Цифровая экономика" и предлагал объединить все ресурсы для развития цифровой экономики России в Фонде развития ИТ. Поначалу правительство обсуждало создание такого фонда объемом 100 млрд рублей, но в итоге этот вопрос так и остался открытым. При этом в марте 2018 года на программу выделили чуть более 3 млрд рублей, о планах выделить дополнительные деньги из бюджета объявлено пока не было.

Этим вопросом предстоит заниматься новому министру. Также вместе с Акимовым ему придется решать, нужен ли обособленный фонд. "Если с Носковым к нам придет и фонд, и бюджеты — это, конечно, резко изменит повестку", — полагает советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко

Параллельные вопросы

Когда Никифоров возглавлял Минкомсвязь, ему довольно часто приходилось комментировать процессы, в которых его министерство непосредственное участие не принимало или не могло принимать окончательные решения. Две громких истории были связаны с ФСБ — пакет антитеррористических законов (так называемый "пакет Яровой") и блокировка Telegram.

Основные требования "пакета Яровой" по хранению операторами трафика еще не вступили в силу, Никифоров вместе с представителями отрасли много месяцев бился за их смягчение. Отчасти ему это удалось: требования по хранению данных будут вступать в силу поэтапно, а их исполнение обойдется операторам не в сотни миллиардов рублей, а в несколько десятков для одного оператора в течение пяти лет. До конца вопрос исполнения требований "пакета Яровой" еще предстоит проработать — например, утвердить требования к оборудованию.

Что касается блокировки мессенджера Telegram — такое решение было принято судом по иску подведомственного Минкомсвязи Роскомнадзора из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Окончательно заблокировать Telegram в России Роскомназору пока не удалось, при этом в процессе пострадали ряд добропорядочных ресурсов.

Никифоров не раз заявлял, что по всем вопросам блокировки Telegram необходимо обращаться к ФСБ, а Роскомнадзор лишь исполняет решение суда. При этом он считал внимание СМИ к этой теме преувеличенным и отмечал, что вопросы есть и к другим мессенджерам, например, к Viber, Facebook и WhatsApp. Как относятся к этой истории новые "цифровые" чиновники — пока неизвестно, публичных заявлений они не делали.

Отмена роуминга в России

Еще одна незавершенная история — отмена роуминга в России. Несмотря на то что цены на мобильную связь в России одни из самых низких в мире, Федеральная антимонопольная служба посчитала тарифы операторов при поездках по России завышенными.

Полная отмена роуминга в России должна произойти в первом полугодии 2018 года. По словам бывшего министра, это позволит снизить цены для путешествующих по России абонентов в 2-3 раза.

Цифровой суверенитет РФ

Минкомсвязь уделяла вопросу обеспечения цифрового суверенитета России довольно много внимания: работала над массовым внедрением российского программного обеспечения в госструктурах и старалась добиться поддержки для разработчиков. Только за два года доля отечественного ПО в госструктурах увеличилась с 20% до 65% (показатели в 2015 и в 2017 годах соответственно). Был создан специальный реестр отечественного софта, сейчас в нем более 4 тыс. программных продуктов.

Новым министру и вице-премьеру придется придумать, как ускорить процесс импортозамещения программных и аппаратных решений и в целом развития и активного использования отечественного программного и аппаратного обеспечения во всех отраслях экономики. "Это задача тяжелая, но выполнимая и, главное, необходимая", — сказал Массух. Он напомнил, что президент тоже акцентировал на этих вопросах свое внимание.

Госоператор "Ростелеком" уже предложил с 2019 года перевести федеральных чиновников на смартфоны с отечественной операционной системой. Позиция профильного министерства по этому вопросу пока не озвучена.