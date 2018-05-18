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Политолог: Белоруссия хочет играть по единым правилам с Россией
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Политолог: Белоруссия хочет играть по единым правилам с Россией 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Белоруссия планирует завершить переговоры по присоединению к Всемирной торговой организации в конце 2019 — начале 2020 года, сообщает Интерфакс. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН признал необходимость присоединения страны к ВТО.
«Белорусская власть достаточно серьезно подходит к этим переговорам по разным позициям, которые государству важны — молочка, машиностроение. Раньше Беларусь уклонялась от участия в ВТО, поскольку в условиях экономической ситуации страна стремилась защитить свои рынки. Теперь конъюнктура меняется, хотя бы потому, что все ее основные экономические партнеры, такие как Россия и Украина уже являются членами ВТО, поэтому надо играть по единым правилам», — отметил он.
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Собеседник НСН поставил под сомнение положение ВТО в условиях давления со стороны США.
«Еще возникает вопрос, насколько сама ВТО сейчас является дееспособной организацией, поскольку мы видим, что Америка предпринимает протекционистские меры, и многие говорят, что сама ВТО уже утрачивает свой смысл. Но тем не менее пока этого не произошло, Беларусь стремится играть по тем правилам глобальной торговли, по которым играют ее основные партнеры», — сообщил он.
Минск вёл активные переговоры по вступлению в ВТО с весны 2016 года. 14−17 мая 2018 года белорусская делегация проводила очередной раунд двусторонних переговоров по доступу на рынок товаров и услуг с семью членами ВТО.
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