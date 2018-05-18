Политолог: Белоруссия хочет играть по единым правилам с Россией

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН признал необходимость присоединения страны к ВТО.

«Белорусская власть достаточно серьезно подходит к этим переговорам по разным позициям, которые государству важны — молочка, машиностроение. Раньше Беларусь уклонялась от участия в ВТО, поскольку в условиях экономической ситуации страна стремилась защитить свои рынки. Теперь конъюнктура меняется, хотя бы потому, что все ее основные экономические партнеры, такие как Россия Украина уже являются членами ВТО, поэтому надо играть по единым правилам», — отметил он.

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«Еще возникает вопрос, насколько сама ВТО сейчас является дееспособной организацией, поскольку мы видим, что Америка предпринимает протекционистские меры, и многие говорят, что сама ВТО уже утрачивает свой смысл. Но тем не менее пока этого не произошло, Беларусь стремится играть по тем правилам глобальной торговли, по которым играют ее основные партнеры», — сообщил он.