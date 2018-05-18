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Каждый пятый россиянин оказался бедняком
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Каждый пятый россиянин оказался бедняком 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
Одна пятая населения России не может позволить себе покупку одежды или более дорогих вещей. Еще пяти процентам россиян не хватает денег даже на еду. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).
Половина респондентов способна обеспечить себя и едой, и одеждой. Позволить себе покупку бытовой техники и мебели могут 19 процентов опрошенных. Наиболее обеспеченными оказались два процента россиян.
Исследование проводилось в январе 2018 года в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет.
Для нормальной жизни семье из трех человек нужно около 76 тысяч рублей в месяц, уверены россияне. По последним данным Росстата, в стране более 19 миллионов нищих — тех, чей доход ниже прожиточного минимума. Это 13 процентов населения.
Реальные доходы населения падали четыре года подряд. В 2017 году они уменьшились на 1,7 процента в годовом выражении, а в 2014-2016 годах — на 0,7, 3,2 и 5,8 процента соответственно.
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