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Год рекордов: ипотека больше не дешевеет
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Год рекордов: ипотека больше не дешевеет 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: Вести.Ru
Ипотека в последнее время обновляла рекорд за рекордом. За первые три месяца 2018 года объемы выданных жилищных кредитов превысили показатели того же периода прошлого года и составили более 230 миллиардов рублей.
По итогам января-марта текущего года стоимость ипотеки снизилась на 0,3% по сравнению с четвертым кварталом 2017 года и была стабильна весь период без выраженных изменений. До этого полная стоимость кредита активно сокращалась.
Аналитики связывают ситуацию с приостановкой снижения ключевой ставки Центробанком. В 2017 году ЦБ РФ снижал ее шесть раз — с 10 до 7,75%, в 2018 году два раза — до 7,25%. Однако на заседании 27 апреля регулятор не стал снижать ставку из-за рыночных колебаний.
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