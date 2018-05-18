Год рекордов: ипотека больше не дешевеет

Ипотека в последнее время обновляла рекорд за рекордом. За первые три месяца 2018 года объемы выданных жилищных кредитов превысили показатели того же периода прошлого года и составили более 230 миллиардов рублей.

По итогам января-марта текущего года стоимость ипотеки снизилась на 0,3% по сравнению с четвертым кварталом 2017 года и была стабильна весь период без выраженных изменений. До этого полная стоимость кредита активно сокращалась.