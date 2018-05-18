ФАС отметила добровольное снижение цен на лекарства

Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС) отмечает снижение цен на лекарства в среднем более чем на 50%, причем сотрудники службы не оказывают давления на продавцов, сообщил портал Pharmvestnik со ссылкой на начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофея Нижегородцева

На сегодняшний день цены снижены на более чем 850 препаратов. Таким образом, мы все вместе приближаем лекарственное возмещение, потому что возмещать по 186 рублей намного лучше, чем по 2150 рублей

— Тимофей Нижегородцев.

Лекарственное возмещение — это налоговый вычет, который может получить гражданин России за покупку лекарства из специального перечня.

По словам Нижегородцева, продавцы добровольно снижают цены, ФАС не оказывает на них административного давления.

Работа ФАС построена на увещевании производителя, на сравнении его цен в референтных странах. Мы говорим, что не очень правильно в России продавать в 11,5 раза дороже, чем, допустим, в Польше . Это экономический анализ, экономическое давление

— Тимофей Нижегородцев.

Он добавил, что оттока компаний с рынка не наблюдается.