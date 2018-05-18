Страховка от девальвации. Почему компаниям стоит задуматься о защите от валютных рисков

Всплеск волатильности в начале апреля и рост доллара и евро против рубля практически на 10% за 3 рабочих дня опять вернули внимание финансовых директоров и собственников компаний к вопросам защиты бизнеса от резких колебаний курса валют.

Стоит ли заняться этим именно сейчас, ведь в момент реализации риска стоимость страховки взлетает и поддаваться панике — это не лучшее решение? На самом деле, конечно, стоит — тем более, если раньше этой теме в бюджетировании и финансовом планировании вообще не уделялось внимания. Можно, конечно, подождать, когда все успокоится, но случится ли это вообще?

Доллар против рубля

Для начала примем как данность, что хеджирование является по своей природе страховкой, а значит, предусматривает соответствующую стоимость. Когда речь заходит о валютах, стоимость такой страховки зависит, во-первых, от разницы ключевых процентных ставок центральных банков, определяющих стоимость фондирования по соответствующим валютам.

Для примера возьмем рубль и доллар. На графике ниже представлена разница между рыночной ставкой по рублю и доллару за период с лета 2014 года до текущего момента. Хорошо заметен всплеск конца 2014-го — начала 2015 года, связанный с резким подъемом ключевой ставки ЦБ в середине декабря.

Рыночные ставки по рублю (а именно рыночная ставка закладывается в стоимость хеджирования через любой инструмент, будь то своп, фьючерс, форвард или опцион) в этот момент выросли еще сильнее. Затем Центробанк постепенно снижал ставку, а ФРС США , наоборот, начала повышать ставки по долларам. В результате разница в ставках устойчиво сокращалась.

Для нас важно, что апрельская девальвация этого года не привела к существенному изменению рублевых ставок, так что с этой точки зрения условия для хеджирования не изменились. На ближайший год наиболее вероятно продолжение постепенного снижения ставки ЦБ и повышение ставки ФРС, так что разница между ними еще снизится — до 5-5,25%.

Вывод: по критерию разницы процентных ставок период для хеджирования от ослабления рубля вполне благоприятный. В настоящее время стоимость страховки снизилась при сохраняющихся рисках

Помимо ставок для стоимости хеджирования важную роль играет рыночная волатильность, то есть неопределенность, связанная со среднестатистической величиной колебаний котировок за последнее время и ожидаемой в будущем. Посмотрим на волатильность по опционам за тот же период: график очень похож, наблюдается тот же самый всплеск в конце 2014-го — начале 2015 года и последующее затухание колебаний и волатильности в целом. Важно, что в апреле этого года волатильность, в отличие от разницы в ставках, существенно возросла, но затем начала снижаться.

Отсюда вытекают следующие рекомендации: импортерам целесообразно использовать для хеджирования благоприятные периоды (например, выплаты налогов), когда спрос на рубль немного возрастает, а экспортерам — геополитические шоки, просадки нефти, выплаты дивидендов, или процентов и «тела» по еврооблигациям.

Время турбулентности

Изменение политики ЦБ в отношении таргетирования курса рубля, судя по всему, в ближайшем будущем не предвидится. Соответственно, вероятность «шоков» не уменьшается. При этом Минфин будет поддерживать свою активность по формированию золото-валютных резервов — в нынешних условиях покупки иностранной валюты с его стороны достигают 15-20 млрд рублей в день.

Учитывая сохраняющиеся планы по размещению ОФЗ, надо иметь в виду, что постепенно снижается привлекательность рублевых активов для иностранных инвесторов, которые зарабатывали на разнице в ставках и на укреплении рубля. Теперь нерезиденты начали уходить, опасаясь расширения санкционного давления на Россию , падения нефти с текущих максимумов и удорожания своего фондирования в случае более резкого, чем ожидается, повышения ставки ФРС.

Значит, продажи ОФЗ со стороны иностранных держателей и их выход в доллар также будут вносить неопределенность на рынок и в случае нестабильности — усиливать колебания. Это еще один повод для хеджирования, по крайней мере частичного, своих валютных рисков.

Согласно опубликованной в мае Центробанком статистике по объему ОФЗ, который находится в руках нерезидентов на 1 апреля 2018 года, доля последних достигла пика за всю историю наблюдений в 34,5%, превзойдя прошлый исторический максимум, установленный месяцем ранее.

А теперь давайте представим себе, что в условиях, когда начнет сворачиваться долгосрочный carry-trade, одновременно реализуются еще несколько негативных сценариев, например, по нефти, санкциям в отношении корпоративного или суверенного долга, адресные санкции в отношении крупнейших экспортеров и так далее. Движения на рынке будут очень быстрыми, а достаточного времени на разработку внутри компании политики хеджирования, установление отношений с финансовым институтом-поставщиком решения и согласование условий сделок, совершенно не останется.