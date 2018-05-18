Евро снижается пятую неделю подряд

Москва, 18 мая — «Вести. Экономика». Евро готовится завершить снижением к доллару пятую неделю подряд. Валюта переживает наиболее длительный период ослабления с 2015 года, поскольку политическая ситуация в Италии беспокоит инвесторов, пишет Reuters.

Фото: EPA/TOBIAS KLEINSCHMIDT

Тем не менее, «быки» сохраняют веру в единую европейскую валюту. На этой неделе евро снизился почти на 1,2% по отношению к доллару и резко упал против швейцарского франка, который считается валютой-убежищем и спрос на который растет в периоды неопределенности. К 16:47 мск курс евро опустился к доллару на 0,25% до $1,1765. Перспектива первого популистского правительства в государстве-основателе Европейского союза подрывает доверие инвесторов. Как сообщали «Вести. Экономика», в Италии после 10 дней переговоров лидер «Движения „5 звезд“ Луиджи Ди Майо и лидер „Лиги“ Маттео Сальвини заключили коалиционное соглашение.»Движение пяти звезд" и «Лига» хотят оспорить ограничения Евросоюза на правительственные займы и расходы. Правила ЕС устанавливают лимит дефицита государственного бюджета (3% ВВП) и долга (60% ВВП) и обязывают правительства добиваться сбалансированных бюджетов. Лидеры партий также выступают за отказ от непопулярной пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста. Реализация этой программы может обойтись в €126 млрд, показали расчеты бывшего руководителя Департамента по бюджетным вопросам МВФ Карло Коттарелли, основанные на ранее представленном проекте программы. Италия долгое время вызывала беспокойство у политиков еврозоны из-за долга в размере около 132% ВВП и медленного экономического роста. На долю Италии приходится 15,4% ВВП еврозоны.

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Популисты в Италии заключили коалиционное соглашение ЕС опасается кризиса в еврозоне из-за Италии К осени евро выйдет на максимум года Некоторые инвесторы, однако, задаются вопросом, действительно ли итальянские партии будут следовать обнародованным планам. Между тем, давление на евро также оказывает ралли доллара. В пятницу доллар вырос по отношению к японской иене и установил новый четырехмесячный максимум на фоне дальнейшего роста доходности казначейских облигаций США. Индекс доллара, отслеживающий его динамику по отношению к шести основным валютам, составил 93,570 и в моменте превышал пятимесячный максимум 93,632, достигнутый ранее на этой неделе. Впрочем, как пишет Bloomberg, несмотря на негативные для евро факторы, некоторые аналитики сохраняют «бычий» настрой в отношении единой валюты. Этому способствуют ожидания, что экономика еврозоны наберет обороты и Европейский центральный банк будет идти по пути ужесточения денежно-кредитной политики.ING Groep NV прогнозирует, что евро, демонстрирующий слабость из-за слабых экономических данных еврозоны и всплеска политической неопределенности, достигнет «дна» на уровне $1,17-1,18. ING по-прежнему ожидает курс евро на уровне $1,30 к концу годаСтратег Credit Agricole по валютам стран G10 Валентин Маринов отмечает, что падение евро обусловлено спредами доходности облигаций еврозоны и США. По его словам, не исключено дальнейшее расширение спредов. А «свидетельства того, что опасения по поводу экономики Италии и/или еврозоны могут отсрочить предстоящую нормализацию политики ЕЦБ», могут оказать давление на пару евро/доллар. Тем не менее он прогнозирует курс евро на уровне $1,30 к концу следующего года, поскольку «период экономического расхождения между США и еврозоной может быть временным».