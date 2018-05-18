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Коалиция Италии сотрясла евро
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Коалиция Италии сотрясла евро 

News.ru 1 час назад
В пятницу торги в Европе начались с укрепления евро. Покупатели пытались закрепиться над отметкой 1,18 и продвинуться к 1,1831 на фоне снижения доходности американских облигаций. Плану не суждено было реализоваться, поскольку от 1,1822 возобновились продажи евро.
Поскольку настрой по евро остается негативным несколько недель, покупатели не задумываясь закрывали длинные позиции. Давление увеличилось со стороны падения кросса евро/фунт и повышения доходности десятилетних облигаций. Что интересно, их рост был незначительный.
Есть мнение, что при смешанной динамике курса доллара продажи евро спровоцировала новость из Италии. Лидер «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо официально объявил о финализации сделки по формированию программы национального правительства. Две партии «Движение 5 звезд» и «Лига Севера» одобрили совместную правительственную программу, предполагающую снижение налогов и увеличение расходов на социальную сферу, отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов.
Пара евро/доллар снизилась 1,1822 до 1,1773. Значение доходности облигаций находится в «красной» зоне. После выхода из конечного треугольника ближайшая поддержка находится на уровне 3,05%.
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