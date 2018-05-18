ЕС пошел против доллара

Евросоюз выступил против доллара

"Мы должны теперь действовать, и это причина, по которой мы запускаем процесс применения «блокирующего закона» 1996 года, который направлен на то, чтобы нейтрализовать экстерриториальные эффекты санкций в ЕС. Мы должны это сделать и сделаем это завтра утром".

Европа вспомнила закон, который был принят в качестве ответной меры на санкции США против Кубы . Он не только позволяет не применять эти меры в отношении европейских компаний, но и получить компенсации за потери, вызванные рестрикциями.

То есть, январское предложение министра финансов Франции Брюно ле Мэра стало общеевропейским решением.

Однако финансист предлагал и более радикальные шаги. Например, создать чисто европейскую финансовую компанию для надзора за сделками с Ираном в евро, чтобы исключить из них финансовую систему и доллар США. И создать европейское агентство, способное контролировать деятельность иностранных компаний, как это делает Минфин Соединенных Штатов , чтобы принимать ответные меры против американских компаний.

Одной из причин нападения на Ирак Ливию с последующими публичными убийствами лидеров этих стран многие эксперты называют именно их попытки отказаться от доллара. И я думаю, эксперты во многом правы. Неужто надвигается война Америки с Европой, которая тоже пытается выйти из-под контроля гегемона?

Теперь статья «Почему Трамп может спокойно игнорировать Европу» американского специалиста по трансатлантическим отношениям и стратегическим вопросам Джереми Шапиро, опубликованная в солидном Foreign Affairs 15 мая, выглядит легковесно.

Директор по исследованиям Европейского совета по международным делам скрупулезно исследовал противоречия между странами ЕС, позволяющие США на них играть, но пришел к поспешному выводу: Европа проглотит обиду и, потрепыхавшись, послушно займет свое место в американском фарватере. Пока трепыхается.

Помимо дежурных тем, касающихся Сирии Украины и Ирана, давние знакомые наверняка обсудят строительство «Северного потока — 2». Трубопровод важен не только как коммерческий проект вокруг неспокойных транзитных территорий, но и как символ европейского сопротивления американскому диктату.

Не так давно Дональд Трамп пообещал снизить или вообще убрать драконовские тарифы на европейские металлы, если Германия откажется от газопровода. Однако канцлер примирительно пообещала закупать и американский СПГ тоже. И, видимо, объяснила, что газа Европе скоро понадобится очень много, гораздо больше, чем могут предложить Россия и США, вместе взятые.

Дело в том, что у Европы практически закончились собственные ресурсы. Землетрясения вынудили правительство Нидерландов в очень быстром темпе («так быстро, как только это возможно») свернуть добычу природного газа на месторождении Гронинген на шельфе Северного моря, которое на протяжении примерно полувека составляло основу благосостояния Нидерландов и служило залогом энергетической безопасности стран северо-западной Европы. В итоге голландцы впервые за последние десятилетия из экспортеров газа превратились в его импортеров — в первом квартале «Газпром» нарастил поставки в эту страну на 127 процентов.

На глазах меняется и ситуация в Норвегии . Добыча нефти в годовом выражении сократилась на 11,4%, продажи природного газа за месяц сократились на 1 миллиард кубов, достигнув 10,1 млрд кубометров. Весьма существенные потери.

Другими словами, если Германия откажется от «Северного потока — 2», ее ждут тяжелые времена. Причем, американский СПГ не в состоянии компенсировать нехватку газа, даже если расстарается.

Пока трудно сказать, произвели ли на упрямого Дональда Трампа эти аргументы. Но то, что он уже поставил Европу перед сложным выбором, очевидно.

Накануне саммита ЕС в Софии председатель Европейского совета Дональд Туск разместил удивительный твит.

"Глядя на последние решения Дональда Трампа, кто-то может сказать: с такими друзьями враги не нужны. Но, скажем откровенно, ЕС должен быть благодарен. Спасибо ему, что мы избавились от всех иллюзий".

Дональд Туск, конечно, знал, что на саммите будут приняты беспрецедентные решения.

Павел Шипилин

эксперт по международным вопросам и геополитике