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Цена на никель продолжит расти до $19,5 тыс. за тонну до конца 2018 года
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Цена на никель продолжит расти до $19,5 тыс. за тонну до конца 2018 года 

Прайм 1 час назад
Никель обновил трехлетний максимум, с начала года поднявшись в цене на 13%, до $17300. До пиков 2011 года на уровне $26 тыс. еще далеко, но тренд уже сформировался. 68% всего никеля используется в производстве нержавеющей стали, потребление которой за последние шесть лет выросло на 16%, до 1520 млн тонн. Однако главным драйвером роста цен на никель выступает спрос от производителей аккумуляторов для электромобилей.
Пока на данные цели идет только 4% всего выпускаемого в мире никеля, но, по нашим прогнозам, к 2021 году эта доля увеличится до 17%, или порядка 300 тонн.
Считаю, что цена на никель продолжит расти до $19,5 тыс. за тонну до конца 2018 года, поскольку ожидания высокого спроса сильно превысят прогнозы добычи никеля с учетом увеличения производства никельсодержащего чугуна в Китае, на которое уходит 4% всего добытого металла. В Индонезии рост производства ограничен насыщенным рынком, так как в этой стране добывается 31% мирового объема никелевых руд.
Таким образом, наш прогноз по рыночной цене никеля позитивный.
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