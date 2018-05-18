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Эксперт: правительству пора всерьёз заняться топливом
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Эксперт: правительству пора всерьёз заняться топливом 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Топливо в розничной сети АЗС по всей стране продолжает стремительно дорожать. Эксперт Рустам Танкаев, генеральный директор «Инфотек-Терминал», рассказал RNS, что на самом деле происходит с ценами, и поделился мнением о работе властей в очередной кризисной ситуации.
По словам Танкаева, в настоящее время Россия находится в очередном экономическом кризисе, из которого не может выбраться с конца 2014 года. В связи с падением курса национальной валюты правительство берёт на себя административное регулирование рынков наиболее социально значимых товаров, что дополнительно снижает цены на бензин и дизель на местном рынке. В частности, на данный момент розничная цена бензина в стране в два-три раза ниже, чем в Европе. При этом ФАС не позволяет нефтяникам обогащаться за счёт экспорта больших объёмов топлива, что делает их работу невыгодной.
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Чтобы спасти отрасль, эксперт предлагает отказаться от госрегулирования и тонко настроить три основополагающих механизма — налоги, курс национальной валюты и заградительные экспортные пошлины. На данный момент совокупные налоги, которые входят в бензин и дизель, уже достигли 70% от розничной цены. Снижение курса рубля привело к разбалансировке цен на топливо с внешним рынком, при этом заградительные таможенные пошлины на вывоз дизельного топлива в текущем году в 10 раз ниже, чем в 2014 году. В такой ситуации монополист, транспортная компания «Транснефть», намерена вывозить 99,9% всего доступного объёма горючего на экспорт.
Это поставило под угрозу внутренний рынок топлива и привело к непредсказуемой ситуации, которая может в любой момент вылиться в дефицит горючего в регионах страны.
Чем плохи и хороши светодиодные фары. Читайте статью на QutoЧитайте также:Гамбург в мае может стать первым городом без дизельных машинО каком автомобиле мечтают россиянеЛимит выплат по европротоколу удвоят с 1 июня
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