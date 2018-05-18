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Банки полностью выбрали лимит на валютном депозитном аукционе Казначейства
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Банки полностью выбрали лимит на валютном депозитном аукционе Казначейства 

Прайм 2 часа назад
Банки полностью выбирают лимит вторую неделю подряд. Правда, Казначейство устанавливает довольно скромный объем предложения на этих аукционах, всего 500 млн долл., но раньше спрос часто не достигал и этого уровня. К тому же доступ к таким аукционам есть лишь у ограниченного числа кредитных организаций. Валютные депозиты Казначейства — довольно неудобный способ пополнения валютной ликвидности банков. Так, средства обычно предоставляются на 12 дней, аукционы проводятся раз в неделю, и такая структура практически лишает банки возможности непрерывно рефинансировать задолженность. Повышение интереса к этим аукционам может быть реакцией на возросшие валютные интервенции Минфина, но, чтобы полностью компенсировать отток валютной ликвидности по этому каналу, министерство должно бы было постоянно наращивать объем кредитования в валюте, чего не происходит. Тем не менее мы полагаем, что по мере необходимости Минфин будет увеличивать лимит.
Несмотря на сохраняющийся навес избыточной ликвидности, ставки на межбанковском рынке вчера немного выросли. Ставка MosPrime овернайт превысила уровень ключевой ставки, составив 7,33%, также выросли и более длинные ставки, например, ставка на три месяца достигла 7,42%. Рост коротких ставок, отражающий именно спрос на ликвидность, может рассматриваться как реакция на действия Банка России по стерилизации ликвидности. Так, теперь в качестве бенчмарка для ставок на межбанковском рынке может быть не ставка по депозитам, размещаемым в ходе депозитных аукционов ЦБ, а доходность КОБР: дисконт от номинала при размещении на аукционе во вторник сделал этот инструмент более доходным, чем депозиты Центробанка.
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