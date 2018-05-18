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Россияне оценили экономическую ситуацию в стране
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Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Более половины россиян (52%) оценивают экономическую ситуацию в стране как удовлетворительную, гласят данные опроса фонда "Общественное мнение".
Согласно опубликованным данным, 52% опрошенных считают российскую экономическую ситуацию удовлетворительной, 35% — плохой, 8% — хорошей.
Кроме того, респонденты ответили на вопрос о том, меняется ли экономическая ситуация в России в последне время: 38% ответили, что не меняется; 29% — ухудшается; 25% — улучшается, а 8% опрошенных затруднились с ответом.
Опрос "ФОМнибус" был проведен 12–13 мая в 104 населенных пунктах страны среди 1500 респондентов.
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