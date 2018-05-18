Банки.ру: средние ставки по депозитам юридических лиц в рублях и иностранной валюте

Портал Банки.ру публикует информацию об изменении средней процентной ставки по депозитам юридических лиц в рублях, долларах США и евро в разрезе сроков привлечения. А также предлагает рассмотреть сравнение средних процентных ставок по депозитам юридических лиц в рублях в разрезе сумм депозитов.

Продуктовый виджет

Обзор составлен на основе базы данных Банки.ру по депозитам юридических лиц, в которой представлена информация по продуктам около 115 банков.

Депозиты сгруппированы по валютам: рубли, доллары США, евро, а также по срокам: один, два, три, шесть, девять месяцев и один, полтора, два, три года и выше. Сравнивались средние ставки по рынку для соответствующих групп вкладов. Сумма вклада не учитывалась. (смотреть таблицу).

В апреле доходность депозитов для юрлиц в рублях снизилась в среднем на 0,09 процентного пункта, при этом доходность долгосрочных депозитов выросла в среднем на 0,04 п. п.

Средние ставки по краткосрочным депозитам сроком на один месяц уменьшились.

Ставки по среднесрочным депозитам сроком на шесть, девять месяцев и один год снизились.

Доходность долгосрочных депозитов сроком на два года повысилась. (смотреть таблицу).

Ставки по депозитам в долларах США увеличились в среднем на 0,29 п. п.

Ставки по краткосрочным депозитам сроком на один месяц выросли.

Доходность среднесрочных депозитов сроком на шесть месяцев, на девять месяцев и один год повысилась.

Ставки по долгосрочным депозитам сроком на два года и выше повысились.

Заметное повышение ставок объясняется не подорожанием долларовых депозитов, а тем, что часть банков перестала привлекать депозиты в этой валюте, ставки по которым были ниже средних.

Ставки по депозитам в евро в апреле снизились в среднем на 0,07 п. п. (смотреть таблицу).

Средние ставки по краткосрочным депозитам сроком на один месяц, на два и три месяца понизились.

Доходность среднесрочных депозитов сроком на шесть месяцев, на девять месяцев, на один год уменьшилась.

Средние ставки по долгосрочным депозитам сроком на два года, от трех лет и выше снизились.

Данные для сравнения изменения средней процентной ставки по депозитам в рублях в разрезе по суммам взяты по состоянию на 1 марта, 1 апреля и 1 мая 2018 года. Депозиты сгруппированы по суммам до 10 млн рублей, от 10 млн (включительно) до 100 млн рублей и от 100 млн рублей и выше, а также разбиты по срокам: один, два, три, шесть, девять месяцев и один, полтора, два, три года и выше (смотреть таблицу).

Как следует из графика изменения средних процентных ставок по депозитам в сумме до 10 млн рублей, в апреле снижались все ставки (за исключением ставок по депозитам сроком на два года, они повысились на 0,01 п. п.). На 0,02 п. п. понизились ставки по депозитам сроком от трех лет, на 0,07 п. п. — на полтора года, на 0,1 п. п. — на один и два месяца, на 0,13 п. п. — на три, на 0,15 п. п. — на шесть месяцев и один год, на 0,16 п. п. — на девять месяцев (смотреть таблицу).

Диапазон средних ставок по привлечению депозитов на 1 мая в сумме до 10 млн рублей колеблется в пределах 1,09 п. п., минимальное предложение для депозитов сроком на один месяц (5,37%), максимальное — от трех лет и выше (6,46%).

Ставки по депозитам от 100 млн рублей, так же как и ставки по депозитам в сумме от 10 млн до 100 млн рублей, изменялись разнонаправленно. Возросли ставки по депозитам на сроки один, два месяца и свыше трех лет. На один и два месяца ставки выросли на 0,18 п. п. и 0,13 п. п. соответственно, а по депозитам на сроки свыше трех лет ставки увеличились на 0,5 п. п. в сравнении со ставками в феврале, так как в марте данных по ставкам нет. Остальные ставки снизились: на 0,1 п. п. — по депозитам на срок три месяца, на 0,17 п. п. — на шесть, на 0,21 п. п. — на девять, на 0,29 п. п. — на один год, на 0,39 п. п. — на два, на 0,82 п. п. — на полтора года (смотреть таблицу).

Разброс средних процентных ставок для депозитов суммами 100 млн рублей и выше составил 0,82 п. п. Минимальные ставки предлагаются для депозитов сроком на один месяц — 6,25%, а максимальные — 7,07% — на два года.