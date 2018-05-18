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Германия ответила США на угрозы против «Северного потока-2»
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Германия ответила США на угрозы против «Северного потока-2» 

Рамблер 2 часа назад
Немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер в ответ на угрозы США ввести санкции против «Северного потока-2» заявил, что отсутствие газопровода не поможет импорту американского сжиженного газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прямой эфир ARD.
По словам министра, в Германии с пониманием относятся к попыткам США найти рынки сбыта, однако газ из США значительно дороже топлива, которое поставляют по трубопроводу.
«Отказ от «Северного потока-2» не гарантирует роста продаж сжиженного газа», — пояснил Альтмайер.
В то же время он заверил, что Берлин «готов позаботиться о том», чтобы сжиженный газ из США «проще доходил» до Германии.
Альтмайер подчеркнул, что европейцы по примеру США будут отставить собственные экономические интересы.
15 мая оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG запустил подготовительные работы на участке газопровода в Германии. Пять экскаваторов в этот день начали копать траншеи для труб.
Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Планируется, что его длина составит 1200 километров. Проект оценен в 9,5 миллиарда евро. Строительство газопровода начнется 2018 году, а его запуск намечен на конец 2019-го — начало 2020 года. Суммарная мощность двух ниток газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Новый трубопровод позволит минимизировать прокачку газа по украинской территории.
Двадцать седьмого марта Германия выдала окончательное разрешение на строительство «Северного потока-2» в своей исключительной экономической зоне. Пятого апреля правительство Финляндии дало условное согласие на строительство газопровода.
СМИ писали, что президент США Дональд Трамп во время апрельской встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель пытался убедить ее отказаться от поддержки проекта. Заместитель помощника госсекретаря США по энергетике Сандра Оудкирк позже заявила журналистам в Берлине, что Штаты могут ввести санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве.
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