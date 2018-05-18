Германия ответила США на угрозы против «Северного потока-2»

Немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер в ответ на угрозы США ввести санкции против «Северного потока-2» заявил, что отсутствие газопровода не поможет импорту американского сжиженного газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прямой эфир ARD.

По словам министра, в Германии с пониманием относятся к попыткам США найти рынки сбыта, однако газ из США значительно дороже топлива, которое поставляют по трубопроводу.

«Отказ от «Северного потока-2» не гарантирует роста продаж сжиженного газа», — пояснил Альтмайер.

В то же время он заверил, что Берлин «готов позаботиться о том», чтобы сжиженный газ из США «проще доходил» до Германии.

Альтмайер подчеркнул, что европейцы по примеру США будут отставить собственные экономические интересы.

15 мая оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG запустил подготовительные работы на участке газопровода в Германии. Пять экскаваторов в этот день начали копать траншеи для труб.

Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Планируется, что его длина составит 1200 километров. Проект оценен в 9,5 миллиарда евро. Строительство газопровода начнется 2018 году, а его запуск намечен на конец 2019-го — начало 2020 года. Суммарная мощность двух ниток газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Новый трубопровод позволит минимизировать прокачку газа по украинской территории.

Двадцать седьмого марта Германия выдала окончательное разрешение на строительство «Северного потока-2» в своей исключительной экономической зоне. Пятого апреля правительство Финляндии дало условное согласие на строительство газопровода.