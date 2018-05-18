России предрекли новую рецессию 

Ужесточение американских санкций против системообразующих государственных компаний приведет к рецессии в России, полагают аналитики Morgan Stanley, сообщает РБК со ссылкой на полугодовой прогноз кредитной организации по странам CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка).
Аналитики банка считают, что ужесточение санкций США в отношении российских госкомпаний станет причиной спада, в результате которого ВВП страны снизится на 0,5% в 2018 г. Негативный эффект от новых ограничительных мер не способен нивелировать даже рост цен на нефть до $70 за баррель, констатируют специалисты.
«Учитывая более высокую неопределенность в отношении прогноза по санкциям, мы видим более негативный «медвежий» сценарий с сокращением [ВВП] на 0,5% (в годовом выражении) в случае внесения некоторых российских системообразующих госкомпаний в (санкционный) список SDN», — указывается в документе.
О каких именно компаниях идет речь, авторы исследования не уточняют.
Экономист Danske Bank Владимир Миклашевский заявил РБК, что сильнее всего на российской экономике могут отразиться ограничения, подобные тем, что были введены против Ирана. Он уточнил, что рецессия в диапазоне от −0,2 до −0,5% вероятна при «закрытии внешних рынков для российских экспортных товаров: нефти, нефтепродуктов, сельхозпродукции, металлов и т.д.».