России предрекли новую рецессию

Ужесточение американских санкций против системообразующих государственных компаний приведет к рецессии в России , полагают аналитики Morgan Stanley , сообщает РБК со ссылкой на полугодовой прогноз кредитной организации по странам CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка).

Аналитики банка считают, что ужесточение санкций США в отношении российских госкомпаний станет причиной спада, в результате которого ВВП страны снизится на 0,5% в 2018 г. Негативный эффект от новых ограничительных мер не способен нивелировать даже рост цен на нефть до $70 за баррель, констатируют специалисты.

«Учитывая более высокую неопределенность в отношении прогноза по санкциям, мы видим более негативный «медвежий» сценарий с сокращением [ВВП] на 0,5% (в годовом выражении) в случае внесения некоторых российских системообразующих госкомпаний в (санкционный) список SDN», — указывается в документе.

О каких именно компаниях идет речь, авторы исследования не уточняют.