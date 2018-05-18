Цены на бензин бьют рекорды

Рекордный рост цен на бензин: как это остановить?

Стоимость топлива на АЗС преодолела все психологические отметки. Региональные организации, входящие в Российский топливный союз, считают, что рынок спасут только экстренные меры.

Региональные трейдеры попросили Дмитрия Медведева принять экстренные меры на топливном рынке. Они направили премьеру открытое письмо — его опубликовали «Ведомости» . В нем трейдеры обращают внимание на рекордный рост цен на бензин, что приведет, по их мнению, к разорению независимых сетей АЗС.

Последние два месяца рынок топлива бьет исторические рекорды. Так, по отношению к аналогичному периоду прошлого года рост биржевых цен составил 30% по 92-му бензину, 28% по 95-му и 37% по дизтопливу.

Москве уже не осталось топлива дешевле 40 рублей за литр. Даже у вертикально-интегрированных нефтяных компаний средний ценник не опускается ниже психологической отметки. Независимые сети заправок продают топливо еще дороже.

При этом нефть уже стоит 80 долларов за баррель. Именно это, в первую очередь, влияет на рост цен на топливо, так как нефть и нефтепродукты выгоднее продавать за рубеж. Но есть и другие факторы, рассказывает генеральный директор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов

Михаил Турукалов, генеральный директор независимого агентства «Аналитика товарных рынков»

«Достаточно сильно выросли мировые цены на нефть и нефтепродукты. Второе: у нас выросли внутренние налоги. Третий момент: ранее обычно рост мировых цен сопровождался укреплением российского рубля, но сейчас из-за геополитики, а также из-за рекордных покупок Минфином валюты на бирже, рубль не то что не укрепляется вслед за ростом цен на нефть, а, напротив, подешевел в последнее время. Это все привело к установлению рекордных значений экспортного паритета, и нефтепродукты сейчас намного выгоднее экспортировать, чем продавать у нас».

Как раз в этот момент «Транснефть» открывает южный экспортный продуктопровод Волгоград Новороссийск мощностью 8 млн тонн, по которому будет поставляться дизельное топливо. Это четверть всего потребления в России

Дизтопливо в стране и так слишком дорогое. Но пока его будет выгоднее продавать на экспорт, его будут продавать, а это неизбежный рост цен, говорит президент Независимого топливного союза Павел Баженов:

Павел Баженов, президент Независимого топливного союза

«Если цены на внутреннем рынке не будут сбалансированы с ценами экспортной альтернативы, если экспорт будет интересен, то будут максимум возможного гнать на экспорт и оставлять внутренний рынок с минимальным объемом продуктов. Это неизбежный рост цен».

Региональные организации, входящие в Российский топливный союз, предлагают установить экспортные пошлины в таком размере, в каком их уплата приведет к понижению экспортного паритета. Однако аналитики рынка считают это малоэффективным: лучше снизить ставки акцизов на нефтепродукты. В противном случае убытки компаний от экспорта будут перенесены на нефтепереработку, и топливо все равно не подешевеет.