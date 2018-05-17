Европа может увеличить закупки американского СПГ в обмен на отмену пошлин на импорт

Еврокомиссия предлагает увеличить объёмы закупок сжиженного природного газа (СПГ) из США . Такое решение может быть принято в обмен на вывод Евросоюза из-под действия американских пошлин на сталь и алюминий. Аналитики считают, что подобный шаг поможет Вашингтону расширить производство СПГ. Однако для ЕС закупки сырья в Соединённых Штатах связаны с рисками из-за разницы цен на американском и европейском рынках. К чему может привести наращивание импорта СПГ из-за океана — в материале RT.

Европа может нарастить поставки сжиженного природного газа из США в обмен на отмену американских пошлин на импорт стали и алюминия. С таким предложением выступает Еврокомиссия. Об этом 17 мая сообщило РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе

«Еврокомиссия для урегулирования ситуации предлагает ряд мер, в том числе увеличение объёмов поставок в ЕС сжиженного газа американскими компаниями и расширение соответствующей инфраструктуры», — отметил собеседник агентства.

Напомним, 8 марта Дональд Трамп объявил о введении пошлин — 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия. По словам американского президента, данная мера необходима для защиты национальной безопасности страны. При этом глава государства принял решение на время приостановить действие тарифов для «ключевых торговых партнёров США». Так, для стран Европейского союза вступление в силу ограничительных торговых мер было отложено до 1 июня.

Как объяснил в разговоре с RT аналитик Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Александр Собко , увеличение американских поставок СПГ в Европу может стать ключом для США к наращиванию национального сегмента по производству сжиженного природного газа.

«Всё дело в том, что Соединённые Штаты планируют строительство новых заводов по сжижению газа. Но создание этих производств может начаться только после подписания обязывающих контрактов на покупку данного СПГ. Именно этого США и хотят от Европы — с тем, чтобы расширить объёмы своего экспорта СПГ, а не «пристроить» уже имеющиеся объёмы», — пояснил Собко.

По словам эксперта, в настоящее время явных ограничений для поставок американского СПГ в ЕС не существует. Тем не менее компаниям США гораздо выгоднее поставлять топливо на другие рынки — в первую очередь азиатские. Оставшиеся «лишние» объёмы периодически направляются в Европу, где продаются по ценам европейского биржевого газового рынка.

Примечательно, что в случае подписания европейскими компаниями контрактов на гарантированную покупку СПГ из США цена поставок не будет привязана к европейским ценам на газ — её начнут вычислять по формуле, привязанной к внутриамериканским ценам. Это, в свою очередь, несёт дополнительные риски для покупателей из Евросоюза, если биржевая европейская цена окажется ниже полной стоимости американского СПГ в Европе.

Александр Собко отмечает, что уже сегодня стоимость американского газа немногим выше биржевой стоимости в Европе и составляет порядка $7,5 за 1 млн БТЕ (британская тепловая единица, 1 млн БТЕ равен 28,26 кубометра газа).

Аналитик также напоминает и о высоких ценах на газ в ЕС. Согласно статистике Всемирного банка , в первом квартале 2018 года средняя цена на газ в ЕС составила $7,3 за 1 млн БТЕ, а в целом в 2017 году средняя цена установилась на уровне $5,64.

Кроме того, по оценке Александра Собко, сейчас существует риск роста внутренних цен на газ в США, что может автоматически привести к удорожанию американского СПГ для Европы.

«Если говорить о новых объёмах поставок американского СПГ в ЕС, то при максимально удачном развитии событий речь может идти о дополнительных 30—50 млрд кубометров в год, но этот показатель будет достигнут не ранее чем через пять лет. Помимо этого в случае избытка газа на мировом рынке в Европу может прийти и часть объёмов американского СПГ, которые сейчас направляются в Азию, однако вероятность такого события невелика», — считает эксперт.

Сырьевое доминирование

По оценке опрошенных RT аналитиков, наращивание поставок американского СПГ в Европу не окажет серьёзного влияния на экспорт российского природного газа в ЕС. Так, основным конкурентным преимуществом России является возможность транспортировки энерготоплива трубопроводным способом.

Для большинства европейских государств американский СПГ не стал реальной альтернативой трубопроводным поставкам «Газпрома» . Об этом в беседе с RT рассказала директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова

«Американский СПГ в первом квартале этого года обходился европейским покупателям дороже российского газа. Прошлогодний экспортный рекорд «Газпрома» свидетельствует, что европейские покупатели предпочитают российское топливо. Однако на протяжении нескольких лет мы наблюдаем нарастающие усилия и попытки ограничить присутствие российского газа на рынке ЕС, включая поддержку экспансии СПГ из США», — отметила Белова.

Американский СПГ в Европе также не составит большой конкуренции и российскому сжиженному природному газу на рынке. Более того, решение Европы о наращивании закупок топлива у США не отразится и на таких совместных проектах России и ЕС, как «Северный Поток — 2», считает Александр Собко.