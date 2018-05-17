8 отличных игр для Android временно бесплатны

Сейчас отличное время для того, чтобы установить на свой планшет или смартфон новую игру. Все дело в том, что некоторые игры, за которые разработчики обычно хотят получить заслуженную оплату, на ограниченное время стали бесплатными. Поторопитесь. Проверьте наш список, и, быть может, вы успеете бесплатно скачать один из этих игровых шедевров.

Hitman Sniper (обычная цена: 29 рублей)

Parkour Flight (обычная цена: 75 рублей)

Cartoon City: ферма и город (обычная цена: 59 рублей)

Can You Escape — Fear House PRO (обычная цена: 30 рублей)

Симулятор фрилансера: Game Developer Edition (обычная цена: 15 рублей)

Охота за утерянным сокровищем (обычная цена: 199 рублей)

Dots Sync — Symmetric brain game (обычная цена: 129 рублей)

Спуск: Долина Смерти (обычная цена: 25 рублей)

Помните, что все это временные акции. Скидки не будут ждать вас вечно, так что, если вам приглянулась одна из игр или все сразу, скачивайте и не ждите. А еще вы можете самостоятельно следить за скидками.