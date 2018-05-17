Макрон: Франция не станет развязывать войну с США

Макрон: Франция не станет развязывать торговую войну с США

"Мы не будем развязывать торговую войну санкций с США в случае с Ираном", — сказал Макрон.

Он также подчеркнул, что Франция не станет вводить санкции или контрсакции против американских компаний, поскольку "это не имеет никакого смысла".

По словам главы Евросовета Дональда Туска, лидеры ЕС, после обсуждения ситуации с выходом США из иранской ядерной сделки, предоставили ЕК "зеленый свет" на применение мер по защите интересов европейских компаний.