Макрон: Франция не станет развязывать войну с США

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская сторона не будет вести санкционную войну с США из-за Ирана. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Мы не будем развязывать торговую войну санкций с США в случае с Ираном", — сказал Макрон.
Он также подчеркнул, что Франция не станет вводить санкции или контрсакции против американских компаний, поскольку "это не имеет никакого смысла".
Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что Евросоюз запускает процедуру применения "блокирующего закона", который направлен на нейтрализацию экстерриториальных последствий санкций.
По словам главы Евросовета Дональда Туска, лидеры ЕС, после обсуждения ситуации с выходом США из иранской ядерной сделки, предоставили ЕК "зеленый свет" на применение мер по защите интересов европейских компаний.