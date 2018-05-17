Ещё
Макрон: Франция не станет развязывать войну с США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня
Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня

Макрон: Франция не станет развязывать торговую войну с США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская сторона не будет вести санкционную войну с США из-за Ирана. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Мы не будем развязывать торговую войну санкций с США в случае с Ираном", — сказал Макрон.
Он также подчеркнул, что Франция не станет вводить санкции или контрсакции против американских компаний, поскольку "это не имеет никакого смысла".
Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что Евросоюз запускает процедуру применения "блокирующего закона", который направлен на нейтрализацию экстерриториальных последствий санкций.
По словам главы Евросовета Дональда Туска, лидеры ЕС, после обсуждения ситуации с выходом США из иранской ядерной сделки, предоставили ЕК "зеленый свет" на применение мер по защите интересов европейских компаний.
Газета.Ru: последние новости
"Ъ": мост на Сахалин будет стоить в 3,5 раза дороже Крымского Матвиенко рассказала, как должен повыситься пенсионный возраст ЕС запретил ввоз для личного пользования мяса и молока
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Производители техники готовятся покинуть Россию943
Саммит в Софии: ЕС в нокдауне71
В Британии испугались изоляции из-за дела Скрипаля133
Самойлова оправдалась за забытые слова на «Евровидении»62
Россия предъявила претензии Казахстану300
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
00:33
Циркач сорвался с 10-метровой высоты и выжил
Происшествия
02:22
Опоздавший на рейс пассажир выламывал дверь лайнера
Происшествия Общество
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:43
Названы самые дешевые курорты этого лета
Личный счет
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
04:44
Названы кандидатуры на замену Голиковой
Политика
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение