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Производители техники готовятся покинуть Россию
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Производители техники готовятся покинуть Россию 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с предупреждением о том, что иностранные инвесторы производителей бытовой техники могут покинуть российский рынок, если закон о наказании за соблюдение санкций будет принят. Об этом сообщает РБК.
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Принятие закона в нынешней редакции приведет к серьезному ухудшению положения и российских компаний, и их иностранных инвесторов. Это может привести к оттоку иностранного капитала с рынка производителей бытовой техники, а следовательно к потере рабочих мест и ухудшению конкурентной среды.
Против думской инициативы ранее выступили глава банка ВТБ Андрей Костин и председатель совета директоров компании «Ренова» Виктор Вексельберг. По словам Костина, наказание за соблюдение санкций нанесет «дальнейший ущерб российской экономике».
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