Производители техники готовятся покинуть Россию

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с предупреждением о том, что иностранные инвесторы производителей бытовой техники могут покинуть российский рынок, если закон о наказании за соблюдение санкций будет принят. Об этом сообщает РБК.

Принятие закона в нынешней редакции приведет к серьезному ухудшению положения и российских компаний, и их иностранных инвесторов. Это может привести к оттоку иностранного капитала с рынка производителей бытовой техники, а следовательно к потере рабочих мест и ухудшению конкурентной среды.