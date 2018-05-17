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Трамп обсуждает с партнерами закупки российского газа
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Трамп обсуждает с партнерами закупки российского газа Германией 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает с партнерами закупки российского газа Германией.
"Они (Германия) покупают большое количество газа из России и платят миллиарды долларов. Мы будем это обсуждать позже на нашей встрече", — заявил Трамп журналистам на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на заместителя помощника госсекретаря США Сандру Оудкирк сообщило, что в случае дальнейшего развития "Северного потока-2" Вашингтон может рассмотреть санкции против проекта в рамках закона США от августа 2017 года "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA). По ее мнению, США противодействуют проекту, так как считают, что строительство газопровода приведет к усилению зависимости Европы от российского газа. Кроме этого, проект может открыть для РФ возможность установки оборудования для слежения вдоль всего трубопровода для осуществления наблюдения на Балтийском море.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уже получила разрешения, необходимые для строительства участка морского газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране.
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