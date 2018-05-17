Ещё
ЕС запустил «блокирующий закон» из-за санкций США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Производители техники готовятся покинуть Россию
Производители техники готовятся покинуть Россию

Туск: лидеры ЕС разрешили ЕК защищать европейский бизнес от антииранских санкций США 

ТАСС 50 минут назад
Фото: Reuters
Еврокомиссия получила разрешение от лидеров стран ЕС защищать интересы европейского бизнеса, которые могут быть затронуты санкциями США, связанными с иранской ядерной программой. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Западные Балканы заявил в четверг председатель Совета ЕС Дональд Туск.
"Соглашение с Ираном сохраняется до тех пор, пока Иран его будет выполнять. Еврокомиссия будет готова действовать, если интересы европейских компаний будут затронуты [возможными санкциями США]", — сказал он.
ТАСС: последние новости
"Ъ": проект моста на Сахалин оценивается в 540,3 млрд рублей Мэй подтвердила намерение Великобритании покинуть таможенный союз ЕС Япония до конца недели сообщит ВТО о готовности принять ответные меры против пошлин США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предъявила претензии Казахстану93
Viber перестал работать35
Названы самые дешевые курорты этого лета92
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»291
Васильева получит новую должность27
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
00:33
Циркач сорвался с 10-метровой высоты и выжил
Происшествия
02:22
Опоздавший на рейс пассажир выламывал дверь лайнера
Происшествия Общество
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:43
Названы самые дешевые курорты этого лета
Личный счет
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
04:44
Названы кандидатуры на замену Голиковой
Политика
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение