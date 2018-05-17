ЕС запустил «блокирующий закон» из-за санкций США

Еврокомиссия получила разрешение от лидеров стран ЕС защищать интересы европейского бизнеса, которые могут быть затронуты санкциями США, связанными с иранской ядерной программой. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Западные Балканы заявил в четверг председатель Совета ЕС Дональд Туск.
"Соглашение с Ираном сохраняется до тех пор, пока Иран его будет выполнять. Еврокомиссия будет готова действовать, если интересы европейских компаний будут затронуты [возможными санкциями США]", — сказал он.