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США сочли «Северный поток-2» средством шпионажа
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В Госдепе опасаются, что Россия установит разведоборудование вдоль «Северного потока — 2» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
В США обеспокоены, что благодаря газопроводу «Северный поток — 2» Россия сможет установить в Балтийском море подводное оборудование для наблюдения. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря по энергетической дипломатии Сандра Оудкирк.
Как пишет Bloomberg, по её словам, Россия может установить прослушивающие устройства вдоль газопровода. При этом какие конкретно это могут быть устройства, она не уточнила.
Оудкирк также подчеркнула, что Вашингтон выступает против проекта, поскольку он повысит зависимость Европы от российского газа.
По её словам, против «Северного потока — 2» могут ввести санкции в соответствии с законом «Меры противодействия врагам Америки путём санкций».
Ранее посол США в ФРГ выразил обеспокоенность реализацией «Северного потока — 2».
RT на русском: последние новости
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