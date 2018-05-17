Fitch: развивающиеся рынки уязвимы из-за долга 

Москва, 17 мая — «Вести. Экономика». Долг развивающихся стран, который увеличился почти в четыре раза за десятилетие, делает их уязвимыми к ужесточению финансовых условий в период повышения процентных ставок в США. Об этом заявило международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, пишет Bloomberg.
Фото: EPA/ANDREW GOMBERT
Объем непогашенных долговых ценных бумаг развивающихся стран достиг $19 трлн, десять лет назад он составлял $5 трлн, говорится в докладе агентства. Несмотря на развитие рынков облигаций в местной валюте, заемщики испытают на себе влияние более высоких затрат по внешним займам, укрепления доллара и замедления притока капитала.
По оценкам Fitch, Федеральная резервная система (ФРС) США повысит ставки как минимум шесть раз к концу 2019 года.
"Если мягкие финансовые условия ужесточатся более резко, чем ожидалось, долг EM окажется под давлением", — предупредила глава исследовательской группы по кредитным рынкам в Fitch Моника Инсолл.
"Если аппетит инвесторов к рисковым активам EM изменится, эмитенты могут столкнуться с проблемами рефинансирования даже на своих внутренних рынках, в то время как отток капитала может оказать давление на валютные курсы или валютные резервы", — добавила она.
Наиболее уязвимыми среди крупных развивающихся рынков Fitch считает Украину, Турцию и Аргентину. Однако агентство также видит риски в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Перу и Казахстане из-за их зависимости от внешнего долга. Китай оценивается как страна со средним уровнем риска, в качестве основных проблем страны эксперты отмечают высокий долг в более широкой экономике и профили ликвидности банков среднего уровня.
Как сообщали «Вести. Экономика», на прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что влияние денежно-кредитной политики США на глобальные финансовые условия и потоки капитала часто переоценивают.
Тем не менее ФРС должна внимательно следить за отношением инвесторов к риску в будущем, признал глава центробанка.
По словам Пауэлла, хотя решения ФРС по процентным ставкам в последние годы оказали лишь ограниченное влияние на потоки капитала на развивающихся рынках, некоторые инвесторы и институты могут быть не готовы к ужесточению политики.
По мнению главного экономиста Deutsche Bank Securities Питера Хупера, хотя ФРС заявляет, что будет ужесточать денежно-кредитную политику постепенно, центробанк США должен будет быстрее повышать ставки из-за хороших показателей роста.
Экономист ожидает, что в июне ФРС спрогнозирует четыре повышения ставки в 2018 году вместо трех.