Fitch: развивающиеся рынки уязвимы из-за долга

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Объем непогашенных долговых ценных бумаг развивающихся стран достиг $19 трлн, десять лет назад он составлял $5 трлн, говорится в докладе агентства. Несмотря на развитие рынков облигаций в местной валюте, заемщики испытают на себе влияние более высоких затрат по внешним займам, укрепления доллара и замедления притока капитала.

По оценкам Fitch, Федеральная резервная система (ФРС) США повысит ставки как минимум шесть раз к концу 2019 года.

"Если мягкие финансовые условия ужесточатся более резко, чем ожидалось, долг EM окажется под давлением", — предупредила глава исследовательской группы по кредитным рынкам в Fitch Моника Инсолл.

"Если аппетит инвесторов к рисковым активам EM изменится, эмитенты могут столкнуться с проблемами рефинансирования даже на своих внутренних рынках, в то время как отток капитала может оказать давление на валютные курсы или валютные резервы", — добавила она.

Как сообщали «Вести. Экономика», на прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что влияние денежно-кредитной политики США на глобальные финансовые условия и потоки капитала часто переоценивают.

Тем не менее ФРС должна внимательно следить за отношением инвесторов к риску в будущем, признал глава центробанка

По словам Пауэлла, хотя решения ФРС по процентным ставкам в последние годы оказали лишь ограниченное влияние на потоки капитала на развивающихся рынках, некоторые инвесторы и институты могут быть не готовы к ужесточению политики.

По мнению главного экономиста Deutsche Bank Securities Питера Хупера , хотя ФРС заявляет, что будет ужесточать денежно-кредитную политику постепенно, центробанк США должен будет быстрее повышать ставки из-за хороших показателей роста.

Экономист ожидает, что в июне ФРС спрогнозирует четыре повышения ставки в 2018 году вместо трех.