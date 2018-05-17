Зерновой союз: От дешевой гречки пора избавляться

Цены на гречневую крупу в России обновили трехлетний максимум. По данным Росстата, розничная цена за килограмм в апреле этого года составила 50,7 рублей, а на оптовом рынке — всего 16 рублей за килограмм.

В эфире НСН президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский объяснил снижение цен на гречку рекордным урожаем в прошлом году.

«Это связано с огромным перепроизводством. Произвели 1 млн 600 тыс. тонн, а съедаем максимум 600-700 тысяч тонн. Цены упали к началу сезона и продолжают падать весь сезон», — рассказал эксперт.

По словам Злочевского, переизбыток гречневой крупы, которая, в основном, реализуется на внутреннем рынке, особой выгоды для России не несет, поэтому объемы производства продукта будут сокращаться. «В следующем году, естественно, меньше посеют. Нам не нужно столько гречки. Девать ее некуда, это не экспортный товар», — добавил собеседник НСН.