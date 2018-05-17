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Зерновой союз: От дешевой гречки пора избавляться
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Зерновой союз: От дешевой гречки пора избавляться 

Национальная Служба Новостей 40 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Цены на гречневую крупу в России обновили трехлетний максимум. По данным Росстата, розничная цена за килограмм в апреле этого года составила 50,7 рублей, а на оптовом рынке — всего 16 рублей за килограмм.
В эфире НСН президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский объяснил снижение цен на гречку рекордным урожаем в прошлом году.
«Это связано с огромным перепроизводством. Произвели 1 млн 600 тыс. тонн, а съедаем максимум 600-700 тысяч тонн. Цены упали к началу сезона и продолжают падать весь сезон», — рассказал эксперт.
По словам Злочевского, переизбыток гречневой крупы, которая, в основном, реализуется на внутреннем рынке, особой выгоды для России не несет, поэтому объемы производства продукта будут сокращаться. «В следующем году, естественно, меньше посеют. Нам не нужно столько гречки. Девать ее некуда, это не экспортный товар», — добавил собеседник НСН.
Отметим, что в крупных продуктовых сетях объемы продаж гречки в первом квартале 2018 года увеличилась на 9 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РБК. В прошлом году в России был зафиксирован рекордный урожай сахарной свеклы, из-за чего цена на сахар упала примерно на 20 процентов. По оценкам экспертов, чтобы сохранить рентабельность производства, посевы гречихи в этом сезоне могут снизить на 40 процентов, отмечает «ФедералПресс».
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