ЦБ: Уровень годовой инфляции в Центральном федеральном округе в апреле остался низким — 3,1%

Уровень годовой инфляции в Центральном федеральном округе в апреле 2018 г. остался низким — 3,1%, сообщили в пресс-службе ГУ Банка России по Центральному федеральному округу с использованием данных Росстата.

«В апреле 2018 г. уровень годовой инфляции в Центральном федеральном округе (ЦФО) остался на низком уровне — 3,1% (в марте текущего года — 2,9%)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что целью денежно-кредитной политики Банка России является ценовая стабильность — поддержание инфляции вблизи 4%. В ЦФО рост цен не превышает этот уровень с августа 2017 г. При этом в апреле 2018 г. по большинству товаров и услуг (74,3%) рост цен в округе не превысил данный показатель.

«Годовая инфляция в ЦФО несколько выше, чем в целом по России , но не превышает 4%. Наиболее высокий уровень инфляции отмечался в Московской области (3,9%), наименьший — в Воронежской области (1,7%). Инфляция остается низкой в большой степени за счет слабого роста цен на продовольственные товары. В апреле текущего года он составил 1,9% (в марте — 2%)», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что снижение цен отмечено на гречневую, манную, овсяную и перловую крупы, рис, куриное мясо и мясо индейки, свинину, яйца, сахар, огурцы. Эти продукты подешевели, в том числе из-за роста предложения местной продукции в связи с реализацией различных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе округа.

«Повышающее воздействие на инфляцию округа оказывало повышение в годовом выражении цен на услуги ЖКХ и образования, почтовые услуги, а также удорожание туристических услуг — в частности, подорожали поездки в Европу. Среди непродовольственных товаров за год заметно подорожали табачные изделия и моторное топливо на фоне повышения акцизов, а также строительные материалы в связи с постепенным восстановлением спроса», — заключили в пресс-службе.