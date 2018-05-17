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На Мальте замедлился рост цен на жилье
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На Мальте замедлился рост цен на жилье 

Prian.ru 37 минут назад
Фото: Prian.ru
По данным Центробанка Мальты, основанным на информации от Статистического ведомства, рост цен на жилье в последние три месяца 2017-го оказался даже ниже среднего уровня по Еврозоне, который равнялся 4,2% в годовом исчислении, пишет Times Malta. «Рост цен на жилье на Мальте поддерживают такие факторы, как низкие процентные ставки, а также государственные программы для покупателей первой недвижимости», — говорится в отчете. «Спрос на собственность также продолжает расти благодаря благоприятным условиям на рынке труда и наплыву иностранных работников. Определенный вклад внесла и программа для индивидуальных инвесторов, правда в основном она повлияла на верхний сегмент рынка», — сообщается в исследовании.
Ознакомьтесь с предложениями по продаже жилья на Мальте.
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