В 2017 году в псковский бюджет вносили изменения 12 раз 

В 2017 году изменения в бюджет города Пскова на 2017 год 12 раз вносились изменения. Об этом говорится в отчёте главы города Пскова Ивана Цецерского перед депутатами Псковской гордумы. Цецерский отмечает, что по сравнению с 2016 годом, в прошлом году объём безвозмездных поступлений в бюджет города уменьшился на 603,6 млн рублей или на 22%. Всё это повлияло на доходную и расходную часть бюджета города 2017 года, пишет градоначальник. По сравнению с 2016 годом, произошло уменьшение доходов и расходов бюджета на 529,4 млн рублей (12,1%) и на 461,6 млн рублей (10,6%) соответственно. В собственных доходах бюджета приоритетное место занимают налоговые доходы, доля которых в общем объеме налоговых и неналоговых платежей составила 87%. По сравнению с 2016 годом объем налоговых доходов увеличился на 76,1 млн рублей и составил 1 471,3 млн рублей.