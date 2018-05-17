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Десятки депутатов в России живут за чертой бедности
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В России нашли живущих за чертой бедности депутатов 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Из депутатов региональных законодательных собраний в 2017 году 68 жили за чертой бедности. Согласно их декларациям, за год доходы этих депутатов оказались ниже годового прожиточного минимума. Об этом сообщает РБК, которое проанализировало декларации о доходах региональных парламентариев.
При этом 14 депутатов задекларировали нулевые доходы, больше всего таких парламентариев оказалось в Северной Осетии — четверо. В целом, самые низкие средние депутатские доходы зафиксированы в заксобрании Ингушетии (около миллиона рублей), заксобрании Калмыкии (1,3 миллиона рублей), Карачаево-Черкесии и Республики Алтай (1,6 миллиона рублей), а также в заксобрании Республики Тыва (1,8 миллиона рублей).
Больше всего депутатов с доходами ниже черты бедности в заксобраниях Кабардино-Балкарии — семь человек — и в Северной Осетии — пять человек. У некоторых из них в собственности много недвижимости, отвечает РБК. Издание спросило у нескольких парламентариев о подлинности указанных в декларациях сведений, но ответа не получило.
Самый высокий средний доход в 2017 году оказался у депутатов заксобрания Камчатского края (121,3 миллиона рублей), парламента Магаданской области (85,8 миллиона рублей), заксобраний Челябинской (76,5 миллиона рублей) и Курганской (60,4 миллиона рублей) областей. Также высокий доход отмечается у депутатов Еврейской автономной области — за год около 59,6 миллиона рублей.
Самым богатым российским чиновником, согласно декларации о доходах, стал исполняющий обязанности вице-премьера России Александр Хлопонин. По итогам 2017 года он зарегистрировал рекордный за всю историю правительственных деклараций доход — 2,9 миллиарда рублей. По некоторым данным, такой доход чиновнику обеспечила продажа итальянской виллы владельцу ГК «Онэксим» Михаилу Прохорову.
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