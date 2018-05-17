Десятки депутатов в России живут за чертой бедности

В России нашли живущих за чертой бедности депутатов

Из депутатов региональных законодательных собраний в 2017 году 68 жили за чертой бедности. Согласно их декларациям, за год доходы этих депутатов оказались ниже годового прожиточного минимума. Об этом сообщает РБК, которое проанализировало декларации о доходах региональных парламентариев.

Больше всего депутатов с доходами ниже черты бедности в заксобраниях Кабардино-Балкарии — семь человек — и в Северной Осетии — пять человек. У некоторых из них в собственности много недвижимости, отвечает РБК. Издание спросило у нескольких парламентариев о подлинности указанных в декларациях сведений, но ответа не получило.