Ещё
Доллар приостановил укрепление на глобальных площадках, — Татьяна Евдокимова, аналитик Nordea Bank
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доллар приостановил укрепление на глобальных площадках, — Татьяна Евдокимова, аналитик Nordea Bank 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Поводом для коррекции «американца» послужили смешанные данные по экономике США, выходившие накануне, а также некоторый рост опасений касательно успехов в таких переговорных процессах как НАФТА, северо-корейский вопрос, а также продвижение диалога по торговым отношениям с КНР. В то же время позиции европейской валюты в паре с долларом выглядели несколько слабее в сравнением с другими «мэйджорами», т.к. политическая неопределённость в Италии продолжает вызывать опасения у инвесторов. Сегодня в фокусе рынков выступления представителей ЕЦБ и ФРС, пара EURUSD продолжит торговаться на отметках 1.175-1.185.
Внутри дня накануне рубль демонстрировал довольно стабильную динамику, а уже после закрытия торгов существенно укрепился как к доллару (0,8%), так и к евро (1,4%). Поводом для укрепления стал рост цен на нефть выше отметок 79 долларов за баррель после публикации еженедельной статистики от Минэнерго.
В паре с евро рублю также оказала поддержку сохраняющаяся слабость единой европейской валюты. Фактор нефти удачно компенсирует для рубля по-прежнему весьма напряженные настроения вокруг валют развивающихся стран. Риски по ним по-прежнему смещены в сторону ослабления, что в купе с неопределенностью по санкционной теме не позволяет рублю более значимо укрепиться при текущих ценах на нефть.
Прайм: последние новости
ЕК в обмен на отказ США от пошлин предлагает увеличить поставки сжиженного газа В Morgan Stanley повысили прогноз по ценам на нефть Brent Moody's: Угроза дополнительных санкций создает больше рисков для частных компаний РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост достанется Украине»251
Макаревич разнес «Почту России»147
В Москве нашли квартиру с собственным люком в метро38
Опубликована предсмертная записка Котлера68
Россиян обяжут ставить умные счетчики ЖКХ346
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:16
Пьяный мужчина исколошматил пенсионерку в Москве
Происшествия Криминал
00:48
Голикова осталась без работы и заплакала
Политика
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
01:15
Пассажира вышвырнули из автобуса в Барнауле
Происшествия Общество
02:08
Опубликована предсмертная записка Котлера
Происшествия
00:26
Голикову освободили от должности
Политика Экономика
03:18
Макаревич разнес «Почту России»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение